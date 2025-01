BBB 25: Gracyanne choca ao revela há quantos anos não come chocolate

Confinada no BBB 25, Gracyanne Barbosa faz revelação sobre sua alimentação ao contar há quantos anos não come um chocolate

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar há quantos anos não come um chocolate. Confinada no BBB 25, da Globo, ela conversou com Vitória Strada sobre a alimentação.

Na conversa, que aconteceu durante a Prova de Resistência, Strada quis saber: “Quanto tempo tu não vê um chocolate?”. Então, a musa respondeu: “Tem 20 anos”. E a atriz questionou: "Porque tu não gosta ou é restição?”. Ela disse: “Acostuma”.

Além disso, Barbosa contou qual será o cardápio de sua festa do líder. Caso conquiste a liderança, ela declarou que sua festa terá o tema de FitDance. O menu da celebração terá legumes, whey protein, doces sem açúcar e ovo de codorna. No entanto, ela já garantiu que não limitou o cardápio para não causar inimizade entre os participantes. “Eu falei ‘bota outras coisas se não as pessoas vão ficar com raiva de mim’”, afirmou.

Gracyanne Barbosa lamenta a morte de cachorro

A musa fitness e influenciadora digital Gracyanne Barbosa veio a público na noite desta segunda-feira, 6, comunicar aos seguidores sobre a morte de seu cachorro, Thor. A famosa de 41 anos de idade publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que une vários momentos na companhia do animal de estimação. O registro é acompanhado por uma mensagem emocionante, que consta na legenda da publicação.

"Obrigada por ser minha companhia em todos os momentos, por me trazer tantas alegrias, me fazer rir, me mostrar esse amor tão sincero. Te adotar, sem dúvidas, foi uma das coisas mais linda da minha vida", escreveu.

E complementou: "Esse é mais um daqueles posts, que, pra mim, é difícil escrever, postar, porque uma tristeza muito grande toma conta de mim. THORZINHO NOS DEIXOU!. Meu bolinha de pelo, grudinho da mamãe, quem vai fazer aula comigo? Me esperar atrás da porta e ficar rodando de alegria?", escreveu. "Te amarei para sempre, filho! Faz muita bagunça aí com seus irmãos", desabafou.

