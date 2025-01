Big Brother / Conversas

BBB 25: Gracyanne impressiona ao falar sobre Viviane Araújo: 'Maravilhosa'

Gracyanne colocou um ponto final nos rumores de possível rivalidade com Viviane Araújo, ex de Belo, e disparou elogios à atriz no BBB 25

Gracyanne e Viviane Araújo - Foto: Reprodução / TV Globo / Instagram