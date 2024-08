Mãe de Davi recorda episódio de quase desistência do ex-BBB: 'Mandaram'

Mãe de Davi, Elisangela desabafou sobre os ataques contra o filho e lamentou que o ex-BBB tenha sido impedido de desistir do reality

Mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, Elisangela Brito usou as redes na noite de sexta-feira, 2, para compartilhar um breve desabafo com os fãs. Durante uma conversa com o público no site X, antigo Twitter, ela lamentou a onda de ataques que o jovem tem sofrido desde que deixou o reality show da TV Globo.

Ao longo do bate-papo, Elisangela recordou o momento em que o filho quis apertar o botão de desistência do programa. Na ocasião, Davi chegou a entrar no confessionário e conversou com o diretor Boninho, que o convenceu a seguir na competição.

Elisangela Brito, então, comentou que talvez a vida de Davi estivesse 'mais calma' caso a emissora realmente o tivesse deixado desistir. "Mandaram ele recuar. Todo mundo viu que tiraram ele dali. Por que não deixou ele apertar o botão? A vida dele ia seguir, ele iria seguir, agora deixar o menino ganhar o programa, um dinheiro, para viver em tribulação", lamentou a mãe do ex-brother.

Vale lembrar que, nos últimos dias, a TV Globo optou por não renovar o contrato com Davi Brito. Com isso, o campeão da última edição será assessorado por outra equipe que não faz parte da emissora. Ele, inclusive, celebrou a nova fase em sua carreira após assinar com uma casa de apostas.

Irmã de Davi reflete após Globo encerrar contrato

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, a influenciadora Raquel Brito usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, para compartilhar uma breve reflexão com os seguidores. Através de seu perfil no X, antigo Twitter, ela deixou claro que não está preocupada com as últimas notícias envolvendo o nome do jovem.

Na última terça-feira, 30, de acordo com informações do site F5, a TV Globo optou por não renovar o contrato de representação comercial com Davi. Sendo assim, o ex-brother será representado oficialmente por sua irmã, que já cuidava de suas redes sociais durante o confinamento do reality show.

Após a notícia repercutir na web, Raquel repostou uma publicação insinuando que, agora, Davi Brito está 'livre'. No post em questão, um fã clube compartilhou uma imagem do perfil oficial do ex-brother sem o contato da Globo; confira mais detalhes!