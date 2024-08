Ex-BBB Davi celebra nova fase em sua carreira: 'Assunto mais comentado'

Feliz! Após encerrar contrato com a TV Globo, Davi, campeão do BBB 24, comemorou novo trabalho e agradeceu o apoio dos fãs

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito não esconde o quanto está feliz após iniciar uma nova fase em sua carreira profissional. Nesta quinta-feira, 1, o ex-brother usou as redes sociais para agradecer o apoio e carinho que tem recebido dos fãs.

Através de seu Instagram oficial, Davi também aproveitou para celebrar o contrato com uma casa de apostas. Visivelmente feliz, ele publicou uma imagem mostrando seu nome entre os assuntos mais comentados do site X, antigo Twitter.

"Em plena Olimpíadas, somos o assunto mais comentado do Twitter. Obrigado a todos meus fãs", escreveu ele na legenda da postagem. Raquel Brito, irmã do ex-BBB, também comemorou a nova fase na carreira do famoso.

"Eu estava ansiosa! Sabe aquela ansiedade que corrói a gente quando temos alguma coisa para falar e não podemos? Ontem eu gravei stories com a língua coçando, mas tinha que guardar esse segredo. E acordo hoje com essa notícia maravilhosa", declarou ela, que agora é a nova assessora de Davi.

O novo contrato publicitário aconteceu logo após a TV Globo optar por não renovar com o famoso. Com isso, o campeão do BBB 24 será assessorado pela irmã, que ficou responsável por cuidar de suas redes sociais durante o confinamento do reality show.

Ex-BBB Davi celebra nova fase

Irmã de Davi reflete após Globo encerrar com ex-BBB

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, a influenciadora Raquel Brito usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, para compartilhar uma breve reflexão com os seguidores. Através de seu perfil no X, antigo Twitter, ela deixou claro que não está preocupada com as últimas notícias envolvendo o nome do jovem.

Na última terça-feira, 30, de acordo com informações do site F5, a TV Globo optou por não renovar o contrato de representação comercial com Davi. Sendo assim, o ex-brother será representado oficialmente por sua irmã, que já cuidava de suas redes sociais durante o confinamento do reality show.

Após a notícia repercutir na web, Raquel repostou uma publicação insinuando que, agora, Davi Brito está 'livre'. No post em questão, um fã clube compartilhou uma imagem do perfil oficial do ex-brother sem o contato da Globo. "Liberdade!", declararam; confira mais detalhes!