Juliette surpreende ao revelar seus favoritos para a final do BBB 25

Juliette Freire, a campeã do BBB 21, revelou em suas redes sociais quais participantes gostaria de ver na final do BBB 25

Juliette Freire usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para revelar para seus seguidores quais participantes gostaria de ver na final do BBB 25. O reality show da TV Globo chega ao fim no dia 22 de abril.

Através do seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, a campeã do BBB 21 contou que gostaria de ver Vitória Strada, Renata e Guilherme na final do programa. "Final massa para o BBB: Vitória, Renata e Guilherme", escreveu a ex-sister.

A opinião de Juliette dividiu os internautas. "Renata? Poxa, Ju", lamentou uma seguidora. "Ué. Ontem não era você que queria tirar a Renata, Ju? Final seria justa mesmo era o vini e não a Vitória. Se jogou mais ele. Aproveitou muito mais as dinâmicas da casa. E Guilherme, não, pelo amor de Deusné! Não vem já jogar a sementinha", disparou outra. "Oxe? Tá assistindo? Sua amiga ia preferir o Diego, viu", falou uma fã, se referindo ao fato de Vitória ser próxima de Diego Hypolito.

Final massa para o BBB:

Vitória, Renata e Guilherme. ❤️ — Juliette (@juliette) April 14, 2025

Juliette abre o jogo sobre ter filhos com Kaique Cerveny

Juliette abriu o jogo sobre aumentar a família com o noivo, Kaique Cerveny, durante uma entrevista ao podcast 'PodDelas', comandado por Tata Estaniecki. A cantora e ex-BBB confessou o desejo de ser mães de gêmeos e deixou claro que tentará ter filhos de forma natural, mas caso não consiga, vai passar por uma inseminação artificial.

"Se eu fosse o pai, eu já tinha cinco meninos. É pra ser pai? Eu quero, quando é pra ser mãe, aí tem que passar nove meses com bebezinho, eu tenho medo como é que ele vai sair… Entrar tudo bem, mas sair, como é que vai? E se no meio você dizer: 'não é muito bem isso', como é que você faz? Tô brincando, não tenho medo de ser mãe, mas o processo eu acho um desafio. Eu quero, mas não agora, mas por ele...", contou. Confira o relato completo!

Leia também:Vitória Strada revela como começou a amizade com Juliette: 'Santo bateu'