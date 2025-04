A decoração do mesversário da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda revela os detalhes do bolo e da decoração da mesa dos doces para celebrar os 4 meses da filha, Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda caprichou na escolha da decoração da festa de mesversário da filha, Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo. A menina celebrou os 4 meses de vida nesta semana e comemorou a data especial ao lado da família na fazenda do pai no interior do Brasil.

A festa teve o tema da animação Valente com foto na princesa Merida. A mesa dos doces foi montada em uma sala da fazenda e contou com uma árvore feita de bexigas, estátuas dos personagens e vários doces temáticos.

O bolo de mesversário foi inspirado no filme da princesa e contou com uma reprodução da protagonista no topo. Além disso, a mesa contou com vários docinhos e enfeites.

"A cada mês que passa, eu fico apaixonada pelas decorações. Eu sempre fui apaixonada pelas princesas da Disney. Eu amo Disney, eu viro criança quando vou para lá. É claro que eu se tivesse uma filha eu estaria realizando sonhos que eu não tive. Eu não tive nada disso na minha infância, eu não vivi isso. Quero poder proporcionar para a minha filha tudo que eu não tive, tudo que eu puder fazer para ter memórias. Lá na frente, ela vai poder olhar e ver que todo mês a gente comemorou com as princesas, as roupinhas vão ser guardadas para ela. É tão bom isso”, disse a mãe coruja.

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Festa da Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Quando a Clara Lacerda Camargo nasceu?

A bebê Clara Lacerda Camargo nasceu no dia 25 de dezembro de 2024. A mãe coruja começou a sentir os primeiros sinais do trabalho de parto durante a ceia de Natal em família. Durante a madrugada, ela foi para a maternidade e os médicos realizaram uma cesariana para o nascimento da pequena.

Clara veio ao mundo às 4h51 da madrugada do dia de Natal, com 2.330 kg. Ela veio ao mundo antes do previsto, já que seu parto iria acontecer apenas em janeiro.