Nadja Haddad celebra o aniversário de 1 ano do filho prematuro

A apresentadora Nadja Haddad usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para celebrar uma data especial. Seu filho, José, fruto de seu relacionamento com o marido, Danilo Joan, está completando um ano de vida. Ela deu à luz dois meninos, mas Antonio morreu 17 dias após o parto.

Em seu perfil, ela compartilhou uma foto do pequeno e, ao fundo, adicionou uma música de aniversário. E ela declarou: "Um bom dia do aniversariante que provou abacate no café da manhã". Antes disso, ela compartilhou que está organizando uma festa para celebrar a data especial.

Nadja Haddad desabafa sobre morte de um dos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad, de 44 anos, decidiu abrir o coração e falar sobre a morte de um dos gêmeos, Antônio, que morreu 17 após o parto. Ao mesmo tempo em que relembra o episódio doloroso, ela e o marido, Danilo Joan, de 41, celebram o primeiro aniversário do filho, José, nesta sexta-feira, 25.

"Nunca vai cicatrizar, mas o fortalecimento da fé faz com que a gente entenda que ser mãe de anjo também é uma grande bênção. Existem dias que eu só existo. O meu sorriso no rosto está aqui para mostrar a gratidão que tenho porque tenho outro filho em casa, mas o meu coração vive sangrando", desabafou.

Morte de Antônio

Um mês antes do nascimento das crianças, Nadja precisou ser internada após apresentar um encurtamento do colo do útero e ser necessária uma intervenção médica. Os bebês nasceram no sexto mês de gestação, e na foram internados na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo. Antônio morreu em maio. Em novembro do ano passado, José recebeu alta.

