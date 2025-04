Diego Hypolito prestigia o casamento de André Ramos e Gabriel Monteiro de Castro

O empresário André Ramos oficializou sua união com o médico Gabriel Monteiro de Castro em cerimônia luxuosa com a presença de famosos

Os ginastas e ex-BBBs Diego Hypolito e Daniele Hypolito aproveitaram a noite de sábado, 19, em uma festa de casamento. Eles estavam entre os convidados da união do empresário e socialite André Ramos com o médico Gabriel Monteiro de Castro.

A cerimônia de casamento aconteceu em uma mansão do Alto Gávea, Rio de Janeiro. A festa contou com jantar assinado pela chef Malu Barreto. A lista de convidados também contou com a presença da atriz Isabel Filardis.

Após o casamento, o noivo André Ramos celebrou a presença dos amigos Diego e Daniele. "Não sabia ao certo se eles vinham por causa de todos os compromissos pós-BBB", disse ele. Então, Diego completou: "Somos amigos há muitos e muitos anos, André é muito importante na nossa vida e carreira. Não perderia esse casamento por nada. Só Não viria se estivesse confinado mesmo". Por sua vez, Daniele fez seus desejos de alegria para o casamento do amigo: "André merece todo o amor que houver nessa vida, é um amigo carinhoso, sempre presente na nossa trajetória".

Veja as fotos do casamento na galeria abaixo: