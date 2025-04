Usa desodorante? Cauã Reymond reage ao ser questionado sobre detalhe

Cauã Reymond é questionado sobre os rumores de que não usa desodorante e reage de forma direta e sincera. Saiba o que ele falou

O ator Cauã Reymond viu o seu nome nas manchetes dos portais após os rumores de que teria uma atrito com Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo, da Globo. E um dos rumores é sobre o uso do desodorante.

Surgiram rumores de que ele não usaria desodorante e o cheiro estaria atrapalhando os colegas. Porém, o artista negou.

Em conversa com o Portal Leo Dias, ele foi bem direto ao dizer faz o uso do produto para controlar o suor. “ Eu passo, eu passo, eu passo ”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofoquei (@fofoquei)

Leia também: Cauã Reymond se pronuncia sobre rumores de briga com Bella Campos

Rumores de força-tarefa nos bastidores da Globo

Desde que surgiram os rumores de climão entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, a TV Globo não se pronunciou sobre os boatos. Porém, de acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do site IG, a emissora criou uma força-tarefa para resolver a situação.

De acordo com o colunista, a emissora tem o objetivo de reorganizar as gravações para que as cenas entre Cauã e Bella sejam concentradas no mínimo de atrito possível e até com a possibilidade de dublês em momentos mais quentes.

O canal também teria a preocupação de evitar algum embate que ultrapasse os limites dos estúdios e possa prejudicar a imagem dos artistas. O colunista apontou que a Globo criou uma força-tarefa para ser de mediação e monitoramento das gravações para que tudo seja feito com profissionalismo. A intenção é contornar o impasse e reestabelecer as gravações em prejudicar o produto final.