Jorge explica por que Mateus passou por cirurgia de urgência: 'Muita dor'

O cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge,passou por uma cirurgia de urgência no joelho nesta quinta-feira, 24. Por conta do procedimento, ele ficará de fora de três shows da turnê que celebra os 20 anos de carreira da dupla e, em sua primeira apresentação solo, o sertanejo falou sobre o estado de saúde do amigo.

“É difícil fazer show sozinho. São 20 anos. Nesses 20 anos, esse é o sétimo show que eu faço sozinho. Sempre por motivo de doença mesmo, né? Porque afinal de contas nós não somos uma máquina, somos gente igual todo mundo mesmo. Mas obrigado por essa recepção maravilhosa, essa noite foi perfeita”, disse o sertanejo.

Wue falou sobre o procedimento. “Mateus fez uma cirurgia hoje de quase 4 horas no joelho. Ele já tinha feito, mas infeccionou, e estava sentindo muita dor, estava com febre… E tinha risco dessa infecção talvez se complicar. Obrigado a vocês por essa compreensão hoje, espero que o mais breve possível ele esteja aqui do meu lado tocando a guitarra dele. Vocês são demais, viu?”, finalizou.

Em uma publicação nas redes sociais, Jorge contou que o procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação. "Ficamos sabendo que deu tudo certo na cirurgia. A nossa torcida é pra que ele se recupere o mais rápido possível. Eu tenho certeza que isso vai acontecer [...] Muito obrigado pela compreensão de todos", comunicou Jorge.

De acordo com a nota divulgada no perfil da dupla, ele já havia passado por uma cirurgia no joelho em fevereiro deste ano. "Por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar nessas datas", explicaram.

