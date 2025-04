Especialista alerta sobre experiência com ayahuasca de Maitê Proença: 'Riscos'

Na última terça-feira (22), Maitê Proença falou sobre sua experiência com o uso da substância ayahuasca como forma de enfrentar suas crises de pânico

Na última terça-feira (22), Maitê Proença (67) chamou a atenção dos telespectadores do programa Provoca, na TV Cultura, ao confirmar que já passou pela experiência de usar ayahuasca. A substância, utilizada em rituais religiosos e terapêuticos, ajudou a atriz a enfrentar crises de pânico. Conhecendo os efeitos da bebida, a artista conseguiu compreender que não poderia morrer dos ataques, mesmo que a ayahuasca a levasse "à beira da loucura".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Cintia Castro fala sobre o uso da substância em processos terapêuticos: "A ayahuasca é utilizada em alguns contextos terapêuticos, mas sempre com cautela, é importante deixar isso bem claro e não são todas as pessoas que têm a recomendação do uso da substância. No lado dos prós, ela pode promover autoconhecimento, auxiliar a explorar emoções, facilitando o processamento de traumas, permitindo que as pessoas acessem e trabalhem com memórias reprimidas".

"Agora os contras também são significativos. Do ponto de vista físico, pode causar náuseas, vômitos e diarreia, que os praticantes chamam de 'purga', alucinações visuais e auditivas, euforia, desacelerar ou distorcer o local e momentos. As experiências podem ser emocionalmente desafiadoras e até assustadoras, gerando ansiedade ou desconforto durante a sessão. Para pessoas com histórico de problemas de saúde mental, como esquizofrenia ou transtorno bipolar, não é recomendado por ser arriscado, pois há chances de agravar seus sintomas", acrescenta.

A psicanalista ainda aponta que as pessoas interessadas em passar pela prática devem ter cuidado. "É uma experiência que precisa acontecer com muita cautela, pois tem vários riscos do seu uso. Tem a parte física: náuseas, vômitos, alteração da pressão arterial e frequência cardíaca. Na questão psicológica, a bebida provoca emoções intensas e pode intensificar sentimentos reprimidos. Pessoas com problemas de saúde mental, como esquizofrenia, podem agravar o quadro. O uso de medicação antidepressiva ou outros remédios pode ser uma combinação perigosa", aponta.

"O ideal é consultar o profissional que o acompanha para conversar a respeito antes do uso.

Dependendo do que a pessoa estiver passando na sua vida, ela pode se sentir um pouco perdida ao voltar à vida normal, e isso às vezes cria um sentimento de isolamento", destaca.

Em 1979, Maitê Proença estreou sua carreira artística em Dinheiro Vivo. Logo após a produção, chamou a atenção das demais emissoras, ganhando espaço em tramas como As Três Marias (1980), Jogo da Vida (1981), Guerra dos Sexos (1983), Marquesa de Santos (1984), Um Sonho a Mais (1985), Dona Beja (1986) e muito mais.

Além disso, a artista passou a atuar em outros cenários como apresentadora em programas como Vídeo Show (1983), Programa de Domingo (1987), Saia Justa (2006) e Extra Ordinários (2014). Nos últimos anos, trabalhou em Me Chame de Bruna (2017), Sinopse (2017), Bio - Construindo uma vida (2019), O Pior de Mim (2022) e Bom dia, Verônica (2024).

