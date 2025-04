Gracyanne Barbosa curte comentário negativo sobre a namorada de Belo

Gracyanne Barbosa dá o que falar ao curtir comentário sobre polêmica envolvendo a namorada do ex-marido, o cantor Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao curtir um comentário sobre uma polêmica envolvendo a namorada do ex-marido. A musa Rayane Figliuzzi é a nova namorada do cantor Belo depois que ele se separou de Gracyanne. Porém, uma polêmica do passado de Rayane veio à tona recentemente.

Um comentário na internet relembrava que Rayanne já teve problemas com a justiça ao ser acusada de envolvimento em um golpe de estelionato. Então, o que surpreendeu foi que a conta de Gracyanne Barbosa no Instagram curtiu o comentário.

Vale lembrar que Gracyanne já disse que não está incomodada com o novo relacionamento amoroso do ex-marido e que já sabia do romance dele antes de entrar no BBB 25. “Quando eu entrei, o Belo já estava namorando e ele está namorando há um tempão, vocês não sabem de nada. Imagina, nós somos muito amigos. Não fui pega de surpresa, antes ele me disse e a gente conversa todos os dias. Então as pessoas acabam fantasiando muito as coisas. Não tem problema nenhum, a gente vai ser amigo para o resto da vida. A família dele vai ser minha família para o resto da vida, minha irmã é filha dele, então não tem como a gente ter problema, sabe", disse ela ao Portal Leo Dias.

E completou: "A gente tem um carinho, amor e eu sempre falo que o Belo foi o amor da minha vida. Acho que foi sim o homem da minha vida e que me ensinou tudo. A gente realmente tem esse amor, ele tem por mim e eu tenho por ele. Nós somos muito amigos. A mãe dele mora comigo, a filha mora comigo, estamos casados no papel ainda e a gente tem muita coisa para conversar e solucionar. Mas acho que nesse momento é importante que cada um siga sua vida e viva outras coisas. No fim da nossa relação, eu acho que a gente se machucou muito e como a gente tem esse amor e esse carinho, é importante que a gente fique um tempo afastado”.