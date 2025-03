Gracyanne Barbosa reage após decisão de Delma no BBB 25: 'Sei que é muito difícil'

Eliminada do BBB 25, da Globo, Gracyanne Barbosa, segue acompanhando as movimentações na casa mais vigiada do Brasil e celebrou uma decisão de Delma

Eliminada do BBB 25, da Globo, Gracyanne Barbosa, segue acompanhando as movimentações na casa mais vigiada do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 19, a musa fitness usou as redes sociais para celebrar a decisão de Delma na dinâmica do Pegar ou Guardar.

Antes de ser eliminada, Gracyanne escolheu a sogra de Guilherme para a dinâmica, na qual teve que escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si e dar uma consequência para os participantes. Em sua decisão, Delma escolheu embolsar o dinheiro. Por consequência, a casa está no Tá com Nada. Apenas a idosa, Guilherme e Vinícius terão o privilégio de ficar no VIP.

"Eu estou muito feliz. Ela aceitou a dinâmica. Eu tenho certeza que é para a casa própria. Estou muito feliz de verdade. Eu estava assim na torcida, sei que é muito difícil essa escolha, colocar a galera no Tá com Nada, sofrimento, mas, quando a gente está ali, a gente se propõe a passar por tudo. E a dona Delma merece! Eu tô muito feliz e aqui na torcida pra que dê tudo certo", celebrou a musa fitness.

Decisão de Delma

Durante a edição ao vivo, Tadeu questionou a sogra de Guilherme. "Você prefere pegar R$ 90 mil para você e impor uma consequência para casa ou você abre mão desse valor e guarda para o prêmio final do programa? A consequência é colocar a casa inteira no Tá com Nada, com exceção de você e de duas pessoas", disse o apresentador.

"Eu vou pegar. Eu não sei se vou estar aqui na semana que vem, quero ajudar nos estudos dos meus netos", decidiu Delma. "Quem você quer que fique no VIP ao seu lado?", quis saber Schmidt. "Meu genro, Guilherme, e Vinícius", escolheu ela. Mais cedo, Delma já havia sinalizado que pretendia embolsar o dinheiro.

