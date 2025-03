O ator Caco Ciocler, de 53 anos, publica foto ao lado do pai e do filho na praia e diverte ao descrever a imagem: “trabalhados no filtro solar”

O ator Caco Ciocler, que se formou recentemente em biologia, publicou fotos raras em que aparece ao lado do pai, Jackson Ciocler, e Bruno Lorenzon Ciocler , de 28 anos, fruto do relacionamento do artista com a atriz Lavínia Lorenzon.

No registro, o ator de 53 anos, lembrado por papeis nas novelas Duas Caras e Caminho das Índias, aparece ao lado dos familiares na praia: “Três gerações ao sol, trabalhados no filtro (solar)”, escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

A seção de comentários contou ainda com mensagens dos atores Johnny Massaro, Drica Moraes, Renata Sorrah, Carmo Dalla Vecchia e Deborah Secco.

Atualmente, o ator está casado com a psicóloga Paula Cesari, com quem mantém um relacionamento desde 2019.

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caco Ciocler (@cacociocler)

Caco Ciocler faz rara aparição com a esposa

Em fevereiro Caco Ciocler fez uma rara aparição pública com sua esposa, a psicóloga Paula Cesari. Na ocasião, os dois foram flagrados pelos paparazzi após saírem de uma sessão de cinema no Rio de Janeiro. O casal foi visto caminhando lado a lado no caminho para casa.

Caco e Paula foram morar juntos durante a pandemia de Covid-19. A festa de casamento deles aconteceu em março de 2024 durante uma cerimônia judaica, que é a religião da família dele. Confira!

