BBB 25: Delma fica com R$ 90 mil, escolhe brothers para VIP e coloca casa em consequência

Nesta quarta-feira, 19, a sister Delma tomou uma decisão ao participar do Pegar ou Guardar no BBB 25, da Globo. Ela foi escolhida pela eliminada Gracyanne Barbosa para a dinâmica, na qual teve que escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si e dar uma consequência para os participantes.

Em sua decisão, Delma escolheu embolsar o valor. Por consequência, a casa está no Tá com Nada. Apenas a idosa, Guilherme e Vinícius terão o privilégio de ficar no VIP. E o valor do prêmio final do reality segue em R$ 2.535.000,00. Já a consequência chega ao fim no sábado, 22.

Durante a edição ao vivo, Tadeu questionou a sogra de Guilherme. "Você prefere pegar R$ 90 mil para você e impor uma consequência para casa ou você abre mão desse valor e guarda para o prêmio final do programa? A consequência é colocar a casa inteira no Tá com Nada, com exceção de você e de duas pessoas", disse o apresentador.

"Eu vou pegar. Eu não sei se vou estar aqui na semana que vem, quero ajudar nos estudos dos meus netos", decidiu Delma. "Quem você quer que fique no VIP ao seu lado?", quis saber Schmidt. "Meu genro, Guilherme, e Vinícius", escolheu ela.

Mais cedo, Delma já havia sinalizado que pretendia embolsar o dinheiro."Eu não vou jogar fora, o que ela [Gracyanne] me deu, não", afirmou. "Eu estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar", ressaltou a sister, que recebeu o apoio de Vitória Strada e João Pedro.

Como funciona o Pegar ou Guardar?

Vale lembrar que o Pegar ou Guardar acontece a cada 15 dias no BBB 25. A dinâmica pode impactar diretamente o valor do prêmio final e ainda trazer consequências para os participantes. Cada emparedado escolhe alguém, e o jogador indicado pelo eliminado enfrenta o dilema no dia seguinte.

A última a participar da dinâmica foi Thamiris, que resgatou R$ 60 mil e escolheu Guilherme e Vinícius para ficarem "morando" do lado de fora da casa.

