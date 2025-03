BBB 25: Diego Hypolito detona postura de brothers: 'Isso me incomoda'

O brother Diego Hypolito fez um desabafo e relatou incômodo com uma situação envolvendo outros participantes do BBB 25

Clima tenso entre os brothers! Na tarde desta sexta-feira, 21, Diego Hypolito desabafou sobre uma situação recente envolvendo outros participantes do BBB 25. Em conversa com a irmã, Daniele Hypolito, o ex-ginasta se queixou de não ser ouvido pelos colegas de confinamento.

O assunto veio à tona após Diego ser sorteado junto com Vitória Strada para fazer as compras da Xepa. Ao longo do relato, o brother afirmou que os demais jogadores não levam em consideração suas opiniões.

De acordo com o ex-ginasta, os brothers que estavam realizando as compras dos alimentos da semana não se dirigiam a ele, somente à atriz. "O mercado nunca é perguntado para mim. Nessa casa, é importante as pessoas que falam alto e que gritam. São as que são imponente e na realidade são escutadas. Isso me incomoda muito. A minha personalidade não me faz falar alto", declarou ele.

Guilherme, então, chegou no cômodo onde Diego conversava com Daniele Hypolito e quis saber qual era a queixa do amigo. "Estou falando que, nessa casa, o respeito vem para quem fala alto e quem é imponente. [...] Mais uma vez, no mercado, é óbvio que não foi falado nada para mim. Foi falado tudo para a Vitória. Eu só olho. Vou fazer o quê?", explicou.

O genro de Delma, por sua vez, perguntou se Diego Hypolito tentou se manifestar durante as compras ao notar a situação. "Eu fui falar uma vez. Se eu falei uma vez, uma única vez, eu não irei falar de novo. Você não é assim, você vai falar até você ser ouvido", disse o ex-ginasta. “Vou, porque no nosso grupo o pessoal fala toda hora, o tempo todo", concluiu Guilherme.

Diego Hypolito: 💬 "Eu sempre reparo que quando me escolhem pro supermercado [...] as pessoas sempre conversam com a outra pessoa e não comigo. Eu entendo que a minha memória é ruim..."



Vitória Strada: 💬 "Mas não é por isso, Di. É porque você também não se impõe naquele… pic.twitter.com/8ifxcgPt76 — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Quem arrematou o Poder Curinga?

Durante a manhã desta sexta-feira, 21, os brothers do BBB 25, da TV Globo, participaram de mais um 'Perde e Ganha' da edição e deram seus lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga' da semana. Delma ofereceu todas as suas estalecas e conquistou a 'regalia', que poderá influenciar diretamente a formação do próximo paredão.

Com o poder em mãos, a sogra de Guilherme terá a chance de tirar um dos brothers emparedados pelo Big Fone, que tocará no sábado, 22, durante a edição ao vivo. Além disso, o participante retirado da berlinda ainda ganhará imunidade.

Leia também: BBB 25: Renata decreta fim de amizade com brother: 'Morreu'