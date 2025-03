Otaviano Costa falou sobre estar na UTI com o pai em sua estreia na Band: 'Louca a vida'

O apresentador Otaviano Costa se emociona ao falar sobre a internação do pai, que tratava chikungunya e enfrentou complicações posteriores

Na sexta-feira, 21, Otaviano Costa, novo apresentador da Band e do programa Melhor da Noite, compartilhou muito emocionado com Catia Fonseca, no Melhor da Tarde, que seu pai foi transferido de um hospital em Cuiabá para São Paulo, em uma UTI aérea, no dia de sua estreia na Band, em 12 de março. Ele estava em tratamento contra chikungunya e, após sofrer um leve derrame, passou a apresentar episódios de delírios leves.

Otaviano compartilhou que, no 12º dia da doença, seu pai passou a sentir dores intensas e a vivenciar episódios de delírios . “Ele falava o nome de pessoas aleatoriamente, pedia para tirá-lo da mesa, mas, ele estava na cama”, comentou.

A doença causou no pai do apresentador uma leve encefalite na área da nuca e um pequeno acidente vascular cerebral. “Ele foi internado no hospital em Cuiabá. Mas, na quarta-feira, tive que tomar uma decisão. Graças às condições da minha família, transferi ele para São Paulo numa UTI aérea e internei ele em um hospital. Agora imagina isso na estreia do meu programa, com tudo o que já estava na minha cabeça?” , diz.

“É muito louca a vida. Mas, agradeço à Deus pela chance de estar aqui, por fazer um programa como este”, o pai de Otaviano deixou o hospital na última quarta-feira, 19.

Confira o trecho em que Otaviano fala sobre seu pai na UTI:

Otaviano Costa chora ao ouvir música gospel

O apresentador Otaviano Costa viveu um momento emocionante no programa Melhor da Noite, da Band, na quarta-feira, 19. Ele recebeu a cantora gospel Bruna Karla na atração e ficou comovido ao ouvi-la cantar a canção A Casa É Sua, do grupo Casa Worship, que foi uma música que o acompanhou durante um momento desafiador de saúde.

Leia também: Flávia Alessandra usa vestido todo recortado e Otaviano Costa reage