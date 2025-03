BBB 25: Daniele Hypolito se desentende com Vitória Strada e Aline por causa de mercado

As sisters Daniele Hypólito e Aline se desentenderam durante uma discussão sobre as escolhas feitas para o mercado da semana no BBB 25

Nesta sexta-feira, 21, as sisters Daniele Hypolito e Aline se desentenderam durante uma discussão sobre as escolhas para o mercado na Xepa do BBB 25. O conflito teve início quando a irma de Diego Hypolito sugeriu os itens que os participantes sorteados para as compras deveriam adquirir, levando em consideração a possibilidade de não receberem os alimentos que tinham antes de entrar no Tá Com Nada.

Junto à ex-policial militar, a atriz Vitória Strada também discordou da atleta, que, pouco depois, decidiu conversar com as sisters para esclarecer toda a situação. "Vitória e dona Aline, eu não falei nada porque tinha mais gente lá na frente. Eu expus uma preocupação, porque eu sei que eles devolveram da outra vez, as coisas. [...] Eu senti que vocês meio que não ouviram a minha preocupação em relação a, de repente, não devolverem as coisas que estavam antes" , falou a ginasta.

Aline, logo dispara: "Dani, a gente ouviu a sua preocupação. É uma preocupação de todo mundo, é que você já falou aquilo dez vezes. E a gente sabe disso, só que a gente está usando como referência o fato de já ter acontecido antes e terem devolvido".

"Foi você mesma que falou ali na cozinha", completou Vitória. "Eu falei mais de uma vez porque eu senti que eu não estava sendo ouvida. Só estou expondo o que eu senti ali", contestou Daniele.

Vitória então sugeriu que o grupo da Xepa se reunisse novamente. No entanto, logo depois, a ginasta retomou o assunto com a atriz e a ex-policial militar. "Meninas, sempre que for coisa entre a gente, vocês não vão me ver falando na frente de ninguém a não ser aqui, para a gente. Eu senti que eu não fui ouvida".

Aline retrucou: "Mas, Dani, isso foi uma visão completamente equivocada, sua. Porque a gente ouviu você falar isso dez vezes". Vitória falou: "Tudo bem, mas foi o sentimento que ela teve, não é equivocado. Acho legal ela não falar na frente dos meninos".

"O que é equivocado é algo que não condiz com a realidade. Não foi uma realidade, foi equivocado. É o sentimento dela, mas é uma visão equivocada" , insistiu Aline.

Confira um trecho da discussão:

