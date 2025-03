Giovanna Antonelli revela fórmula do sucesso de Beleza Fatal: 'Me emociona'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Antonelli fala sobre carinho do público, sucesso de Beleza Fatal e sua relação com a comunidade LGBTQIAPN+

Elvira Paixão em Beleza Fatal, Giovanna Antonelli (49) vive uma verdadeira final de Copa do Mundo com o último capítulo da trama, nesta sexta-feira, 21. A primeira novela do streaming Max ganhou festas temáticas espalhadas por todo o Brasil e tem sido uma experiência marcante para a atriz.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a estrela conta como foi atuar na novela de autoria de Raphael Montes, fala sobre sua relação com a comunidade LGBTQIAPN+ e celebra a mobilização do público para acompanhar o desfecho da história.

"Beleza Fatal foi uma experiência intensa e marcante! Uma novela envolvente, com ritmo ágil e produção impecável, que conquistou o público da Max. Foi incrível fazer parte desse projeto e ver a força da história e dos personagens, interpretados por grandes atores, prenderem as pessoas do começo ao fim. Um trabalho de muita entrega e aprendizado, com um resultado que me enche de orgulho!", celebra.

Viver a Elvira na trama de 40 capítulos para o streaming tem sido gratificante para a atriz. Ela revela uma entrega fiel, como sempre fez com todas as suas personagens, e diz ser uma artista que gosta de ser tirada da sua zona de conforto.

"Cada personagem traz desafios únicos, e essa não foi diferente. Mergulhar na intensidade da trama construindo uma personagem cheia de camadas, com emoções fortes e reviravoltas, foi uma entrega total. Sempre pensando em dar vida a essa história da forma mais autêntica possível. E é isso que me move como atriz – sair da zona de conforto e viver novas experiências através da arte", conta.

Beleza Fatal caiu no gosto do público, principalmente da comunidade LGBTQIAPN+. Antonelli comemora a recepção da trama e fala sobre a troca que tem com o público presencialmente e virtualmente.

"Tem sido incrível! Esse carinho da comunidade é algo que emociona e me enche de gratidão. Sempre tive uma relação de muito respeito, afeto e ver essa conexão se fortalecer com Beleza Fatal só reforça a importância da representatividade e das histórias que contamos", afirma.

"A novela virou febre porque trouxe personagens e tramas que tocaram as pessoas de verdade. E isso é o mais gratificante: saber que, de alguma forma, o que fazemos inspira, diverte e cria identificação. Esse amor e essa troca são o que tornam tudo ainda mais especial!", complementa.

A exibição do último capítulo de Beleza Fatal acontece hoje à noite (20h horário de Brasília). Em todo o país, festas temáticas foram criadas em boates e bares para receber os fãs da história estrelada por Giovanna, Camila Pitanga (47) e Camila Queiroz (31).

"É maravilhoso ver essa mobilização em torno de uma produção brasileira! Isso mostra a força da nossa dramaturgia e o quanto as novelas ainda têm um lugar especial no coração do público, agora também no streaming. Essa movimentação só reforça o impacto da história e a conexão das pessoas com os personagens. Quando uma obra gera esse tipo de engajamento, é sinal de que conseguimos entregar algo que realmente marcou", finaliza.