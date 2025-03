BBB 25: João Pedro se estranha com sister após confissão: 'Não confio'

Em conversa com Renata, o brother João Pedro revelou que, apesar da proximidade, não confia em outra sister do BBB 25

Clima tenso entre os brothers! Durante a madrugada desta quinta-feira, 20, João Pedro e Renata conversaram a respeito dos últimos acontecimentos no BBB 25. Ao longo do bate-papo, o goiano aproveitou para confessar que, apesar da proximidade, não confia em Eva .

O brother, então, mencionou uma situação recente envolvendo a bailarina e ele. "Eu não estou aguentando mais, não. Você é melhor amiga dela, mas eu não estou aguentando esse 'trem' mais, não", desabafou João Pedro. O brother ainda explicou para a colega de confinamento que tentou conversar com Eva sobre o ocorrido, mas não obteve sucesso.

"Ela é debochada, ela força risada comigo e com meu irmão", acrescentou o brother em outro momento da conversa. "Você está muito armado e, toda hora, fica achando que as coisas estão contra você", disse Renata.

Ainda durante a troca, os dois acabaram se estranhando após João Pedro ressaltar que não confia em Eva. "Você tem que escolher se você vai acreditar no que a gente está falando", declarou Renata. "Em você eu acredito. [...] Eu confio só em você. Dona Vilma e Eva eu não confio, não ", revelou o brother.

"O que está acontecendo?", questionou a sister, surpresa com o comentário do aliado. "É verdade. Eu estou [no grupo] até hoje por causa do Maike e de você, senão eu já tinha...", esclareceu ele.

Delma toma decisão sobre 'Pegar ou Guardar'

Na área externa da casa do BBB 25, na manhã de quarta-feira, 19, Delma conversou com alguns brothers sobre ter sido escolhida por Gracyanne Barbosa para o Pegar ou Guardar. "O jogo hoje muda tudo também", disse a dona de casa, que em seguida revelou sua decisão para a dinâmica.

"Eu não vou jogar fora, o que ela [Gracyanne] me deu, não", afirmou a sogra de Guilherme. "Eu estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar", ressaltou a sister.

Vale lembrar que, com a escolha de Delma, toda a casa do BBB 25 vai para o ‘Tá com Nada’ por tempo indeterminado.

