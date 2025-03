BBB 25: Delma toma decisão sobre 'Pegar ou Guardar': 'Não vou mesmo'

Delma contou para alguns brothers do BBB 25 sobre o que pretende fazer na dinâmica 'Pegar ou Guardar' após ser escolhida por Gracyanne Barbosa

Na área externa da casa do BBB 25, na manhã desta quarta-feira, 19, Delma conversou com alguns brothers sobre ter sido escolhida por Gracyanne Barbosa para o Pegar ou Guardar. "O jogo hoje muda tudo também", disse a dona de casa, que em seguida revelou sua decisão para a dinâmica. "Eu não vou jogar fora, o que ela [Gracyanne] me deu, não", afirmou a sogra de Guilherme.

"Eu estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar", ressaltou a sister, recebendo o apoio de Vitória Strada e João Pedro. "Não fique acanhada não", disse o salva-vidas de rodeio sobre escolher ficar com o prêmio ou dar alguma punição para a casa.

"Se seu sonho é dar uma vida melhor para eles [seus netos], então entra lá e já pensa neles", ressaltou Daniele Hypolito. "E se for coisa de sortear, se pegar algum de nós aqui, fica tranquila", acrescentou a ginasta.

Escolhida por Gracyanne Barbosa para o "Pegar ou Guardar", Delma fala sobre a dinâmica



💬 "Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar, né?" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/0q1CfoPFBc — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2025

Como funciona o Pegar e Guardar?

No programa ao vivo desta terça-feira, 19, Tadeu Schmidt explicou que o participante escolhido pelo eliminado poderá ganhar R$ 90 mil. "Se o jogador optar por ficar com a grana, ele vai ter que colocar a casa toda no Tá Com Nada, com exceção dele e de mais duas pessoas, que vão ficar no VIP", disse o apresentador.

Gracyanne Barbosa, a última eliminada do programa, escolheu Delma para a dinâmica e a sogra de Guilherme reagiu: "É uma bomba", comentou a dona de casa. "É nada, todo mundo vai entender, como entenderam todas a dinâmicas. Você merece", retrucou a musa fitness, tentando acalmar a sister. Confira!

Leia também:BBB 25: Eva tem conversa sincera com Delma após afastamento