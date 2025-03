Grazi Massafera deixa a barriga à mostra em dia de compras

A atriz Grazi Massafera aproveitou o tempo livre para curtir um dia de compras em um shopping e elegeu um look com a barriga à mostra

Nesta sexta-feira, 21, Grazi Massafera aproveitou o tempo livre após a academia para curtir um dia de compras.

Portanto, a atriz circulou com roupa de treino em um shopping localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Grazi estava com um top preto, um shorts da mesma cor, um casaco jeans e tênis. Além disso, a famosa também estava com os cabelos presos em um rabo de cavalo.

Ela não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local. Grazi Massafera está confirmada para interpretar Ana Jacinta em Dona Beja, novela que deve estrear no Max ainda este ano.

Boa forma

Grazi Massafera elevou a temperatura das redes sociais no sábado, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando como aproveitou o seu dia.

Longe da agitação da folia, a atriz ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni marrom. Em algumas imagens, a famosa aparece em frente ao espelho, depois, ela apareceu deitada, renovando o bronzeado.

Ao dividir o momento de lazer, Grazi brincou sobre biscotar na web no sábado de Carnaval. "Bloco do biscoito. Carnaval. Jovem senhora", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Que mulher, meu pai", disse uma seguidora. "Linda, simplesmente", falou outra. "Grazi do céu, que corpo!!!! Que mulher", disparou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

No mês passado, Massafera viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a filha, Sofia, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond, e mostrou nas redes sociais fotos curtindo os parques da Disney. O que acabou chamando a atenção dos internautas, no entanto, foi a semelhança entre mãe e filha. "Iguais", pontuou uma fã. "Ela era a cara do pai, agora está a cara da musa da mãe dela", comentou outra.

