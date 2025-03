BBB 25: Renata se decepciona ao usar poder do líder para ouvir conversa alheia

Renata acionou a Central do Líder para ouvir uma conversa que estava rolando na academia do BBB 25, da Globo. Veja como foi!

A sister Renata decidiu aproveitar suas regalias como Líder do BBB 25, da Globo. Na tarde desta sexta-feira, 21, ela acionou a Central do Líder para ouvir uma conversa que estava rolando na academia do confinamento. Na companhia de Eva, elas escutaram Guilherme falando de uma participante, mas o pernambucano não citou nomes. Apesar disso, ela ficou decepcionada ao não conseguir nenhuma informação relevante.

"No início do programa, se ela fosse para um negócio desse de ficar fechado, sei que pra ela, ela poderia simplesmente jogar tudo para o ar. (...) Hoje, ela falando: 'se eu fosse, eu simplesmente ia dormir, se a pessoa não quer que eu vá participar da festa'... Mas acho que não fariam isso com ela", falou Guilherme enquanto as sisters escutavam do Apê do Líder.

As bailarinas, então, especularam que ele estava se referindo a dinâmica Barrado no Baile. Na sequência, Delma chegou na academia e começou a falar sobre as compras do mercado. E Eva reclamou: "Não acredito que a gente gastou o crédito". Renata lamentou, mas deu risada. Assim que o tempo chegou ao fim, as bailarinas começaram a falar de Guilherme.

"Eu acho que o Gui escutou aquela parte. Agora eu sei o que foi que ele escutou. No dia que eu estava ali no quarto falando, vamos para a academia", lembrou a Líder. "Fiquem circulando pela casa. Mas eu te disse que ele tinha escutado isso, porque do nada agora fica todo mundo lá fora", concordou Eva com a amiga.

Horas depois de conquistar a liderança na madrugada desta sexta-feira, Renata conversou com seus aliados no Quarto Nordeste e revelou quem pretende colocar na berlinda. Veja quem é!

Leia também: BBB 25: Diego Hypolito detona postura de brothers: 'Isso me incomoda'

Veja o momento que Renata usa a Central do Líder: