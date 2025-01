Flavia Pavanelli ironiza após rumores de que estaria no BBB 25: 'Tentei avisar'

A influenciadora digital Flavia Pavanelli usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para ironizar os rumores de que estaria no elenco do BBB 25

Após a Globo divulgar a lista com os 22 participantes que vão integrar o elenco do reality show, a artista escreveu em uma publicação no feed do seu Instagram: "Eu tentei avisar", disse ela, que postou uma imagem em que aparece fazendo cara de deboche.

Veja a publicação compartilhada:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

Quem vai estar no BBB 25?

Os integrantes que foram anunciados no time camarote são: Vitória Strada e o amigo Mateus Pires, Diogo Almeida e a mãe, Vilma Nascimento, Gracyanne Barbosa e a irmã Giovanna Jacobina e os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito.

Já os escolhidos para o time Pipoca são: Edilberto Simões e a filha Raissa Simões, as irmãs Camila e Thamiris, os amigos Vinícius e Aline, os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro, as amigas Renata e Eva, o casal Arleane e Marcelo e os amigos Gabriel e Maike.

Mas ainda resta uma vaga para o reality show. No Mais Você desta sexta-feira, 10, três duplas foram reveladas ao público, e uma votação foi aberta para decidir qual delas ganhará a chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Os canditados são de famílias anônimas. Uma delas é formada por uma mãe e sua filha, outra de uma mãe com o filho, e a terceira é um genro e a sogra. Saiba quem são!

