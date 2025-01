BBB 25: Lista oficial! Conheça os participantes do reality show

TV Globo divulga a lista com os participantes do elenco do BBB 25, que estreia na próxima segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Nesta quinta-feira, 9, a TV Globo divulga a lista com os participantes que vão integrar o elenco do BBB 25. Os primeiros nomes começaram a ser divulgados nos intervalos da reexibição da novela Tieta no Vale a Pena Ver de Novo e o anúncio só terminará durante a noite.

O BBB 25 será composto por duplas, que vão entrar no jogo para jogarem juntas, mas apenas uma pessoa vai vencer o reality show.

Esta será a primeira temporada do reality show sem o comando do diretor Boninho, que deixou a Globo no final de 2024. Agora, a função dele foi assumida pelo diretor Rodrigo Dourado. A apresentação segue com o apresentador Tadeu Schmidt.

Acompanhe aqui a divulgação dos participantes do BBB 25:

Vitória Strada e Mateus

Mateus e Vitória Strada - Foto: Globo / Divulgação

Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas.

"O público me conhece pelas minhas personagens, quero mostrar uma vitória divertida, imperfeita. Não tinha como dizer não. Entrar no BBB com ele é a maior loucura que eu já fiz na minha vida", disse ela.

Edilberto e Raissa

Raissa e Edilberto - Foto: Reprodução / Globo

Ele tem 42 anos e é pai dela, que tem 19 anos. Pai e filha são artistas circenses e viajam por cidades do interior. Ele é palhaço desde os 5 anos de idade. Ela faz performances de bambolê, arco e flecha e atua como personagem infantil

"Raissa é uma pessoa dedicada e esforçada. É a minha versão feminina. Somos iguais”, disse ele.

Thamiris e Camilla

Thamiris e Camilla - Foto: Reprodução / Globo

Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34 anos, são irmãs e naturais do Rio de Janeiro. Elas não moram juntas, mas se falam todos os dias. Thamiris é nutricionista, está solteira e é extrovertida. Camilla é trancista, mãe de dois meninos, solteira e mora com a mãe e os filhos.

“Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature. Eu sei que sou um pouco difícil”, disse Thamiris.

Vinicius e Aline

Vinicius e Aline - Foto: Globo

Vinicius tem 28 anos e Aline está com 32 anos. Os dois são amigos e estão solteiros. Eles se conhecem há 7 anos e ele que teve a ideia de se inscrever no reality show. “Só poderia ser a Aline comigo no BBB. A gente não se conheceu, se encontrou, e vai ser assim até o fim das nossas vidas. Já combinamos: quem tiver oportunidades no jogo primeiro, puxa o outro”, afirmou ele.

Vinicius é promotor de eventos e formado em arquitetura. Ele também trabalha como modelo e artista plástico. Aline é formada em Direito e trabalha na Polícia Militar da Bahia, além de ser influenciadora digital.

Diogo Almeida e Vilma

Diogo Almeida e Vilma - Foto: Globo

O ator Diogo Almeida entrou no elenco do BBB 25 ao lado de sua mãe, Vilma. Ele tem 40 anos e foi o protagonista da novela Amor Perfeito, da Globo. A mãe dele tem 68 anos e chegou a se inscrever no reality show com o marido, mas acabou entrando com o filho.

“O Diogo é um filho maravilhoso. É atencioso, carinhoso. Um profissional excelente, bem focado no seu trabalho. E muito meu amigo”, disse ela.

João Gabriel e João Pedro

João Pedro e João Gabriel - Foto: Globo

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos e são naturais de Goiatuba, Goiás. Eles são solteiros e pecuaristas. Eles trabalham como salva-vidas de rodeio e são influencers.

“A gente gosta da vida no campo. Somos muito parecidos em tudo, mas o meu irmão é o mais esquentado. Tenho que ficar segurando ele nesse bailão da vida”, disse João Pedro.

Leia também: Atores gêmeos são eliminados na seletiva do BBB 25: ‘Sem acreditar’