Quem vai estar no BBB 25? Veja as duplas cotadas para o Camarote

Poucos dias do início da 25ª edição do BBB, que tem estreia marcada para 13 de janeiro, os fãs já estão especulando sobre os participantes da edição

Poucos dias do início da 25ª edição do reality show de confinamento da TV Globo, o BBB, que tem estreia marcada para 13 de janeiro, os fãs já estão especulando sobre os participantes da edição. Mantendo a divisão entre Pipoca e Camarote, a edição traz um novo formato e os participantes entrarão no game com uma dupla.

Quais são os famosos cotados para entrar no BBB 25?

A atriz Priscila Fantin, que esteve no ar recentemente como Serena em Alma Gêmea, da Globo, está entre os nomes que podem estar no programa. E a dupla dela seria o marido, Bruno Lopes. A artista, porém, negou os rumores de que ela o companheiro estariam confinados ao compartilhar fotos com a família.

A ex-ginasta brasileira Daniele Hypólito também aparece na lista de cotados e poderia entrar no programa ao lado de seu irmão, o ginasta Diego Hypólito. Ela solicitou exoneração do cargo de assessor especial da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, conforme publicado no Diário Oficial nesta terça-feira, 7. Com a notícia, os rumores de que a paulista estará no programa ganharam intensidade.

A musa fitness e influenciadora digital Gracyanne Barbosa também tem aparecido nas listas. A dupla dela seria Isadora Alckmin, filha do cantor Belo. A influenciadora digital Mariely Santos também pode estar na atração como dupla de MC Loma. Contudo, a jovem de 25 anos negou os rumores.

A cantora Kelly Key também é especulada para particpar ao lado da primogênita, Suzanna Freitas, de 24 anos. Recentemente, a famosa confirmou que houve a sondagem, mas negou sua participação.

Outros nomes especulados incluem os atores Marina Sena e Juliano Floss,Vitória Strada e seu amigo Mateus, Diogo Almeida e sua mãe Vilma Maria. Além de Flávia Saraiva, que recentemente anunciou uma pausa na carreira.

Quando a Globo vai anunciar os participantes?

A emissora noticiou recentemente que o anúncio dos futuros confinados será ancorado da casa mais vigiada do Brasil pelo apresentador Tadeu Schmidt, em companhia do time da #RedeBBB, e transmitido pela TV Globo ao longo de sua programação nesta quinta-feira, 9.

Leia também: BBB 25: Ana Clara e Ed Gama vão comandar o 'Big Show'; saiba como será