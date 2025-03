Eliminada do BBB 25, Eva lamenta postura de brother: 'Comentários pesados'

Eliminada no 11º paredão do BBB 25, a ex-sister Eva revelou ter ficado surpresa ao descobrir falas de um brother aliado

O BBB 25 chegou ao fim para Eva! A ex-sister deixou o reality show na noite de domingo, 30, após enfrentar o 11º paredão da temporada contra Delma e Vinicius. Fora do confinamento, a bailarina tem recebido aos poucos algumas informações sobre sua participação na casa mais vigiada do país.

Na manhã desta segunda-feira, 31, Eva esteve no 'Mais Você', da TV Globo, e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, a eliminada da semana falou sobre a proximidade com João Pedro e João Gabriel.

De acordo com Eva, sua relação com os irmãos gêmeos acabou mudando após a participação de Renata na 'Vitrine do Seu Fifi'. Na ocasião, o público pediu para que as amigas 'abrissem o olho' em relação aos dois brothers.

"Quando a Renata voltou com algumas informações sobre eles, da gente abrir mais o olho, ter cuidado na hora de confiar, a gente foi devagar. Ninguém virou as costas e falou 'não vou mais jogar com você, não gosto de você', é porque eram informações que não eram tão detalhadas. 'Fujam dos gêmeos', 'eles estão mal aqui fora', mas por quê? O que eles falaram?", refletiu Eva.

"É diferente de você estar aqui e ver o que eles falaram de você. A informação que a gente tinha era 'fuja dos gêmeos', eles tiveram falas que não foram legais, mas a gente não tem como chegar e virar as costas para os meninos, sendo que desde o início do programa a gente estava junto", continuou ela.

Em seguida, a ex-sister ainda comentou sobre o fato de João Pedro ter revelado que ela era sua prioridade de voto antes de Vinicius. "Eu vi alguns vídeos do João e fiquei bem impressionada. A percepção que a gente tem lá de dentro é só que a gente vê e troca com a pessoa, é diferente de quem assiste", disse.

"Então, ver isso do João Pedro me deixa chateada, mas aqui dentro a verdade sai. É importante agora eu saber disso. Ele fazia algumas brincadeiras e certo momento eu cortei as brincadeiras. Tinha uma relação de irmandade, nunca teve nenhum tipo de intenção da minha parte e da dele eu sempre achei que foi brincadeira. Os comentários achei que foram um pouco pesados", finalizou.

Eva assiste aos gêmeos falando sobre ela e dispara: "os comentários foram um pouco pesados"! #BBB25#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/QJklsBKrvn — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 31, 2025

Renata chora ao lamentar eliminação de Eva

A eliminação de Eva do BBB 25 na noite de domingo, 30, mexeu bastante com alguns brothers. Assim que a sister deixou o confinamento da TV Globo, Renata caiu no choro e lamentou a saída da amiga.

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 31, a bailarina fez um breve desabafo com Maike a respeito da situação. Bastante abalada, a bailarina revelou temer que sua participação na Vitrine do Seu Fifi possa ter motivado a eliminação de Eva; confira mais detalhes!

