BBB 25: Renata chora ao lamentar eliminação de Eva: 'Não entendo'

Amiga de Eva, Renata caiu no choro e foi consolada por Maike após a sister deixar o BBB 25 no 11º paredão da temporada

A eliminação de Eva do BBB 25 na noite de domingo, 30, mexeu bastante com alguns brothers. Assim que a sister deixou o confinamento da TV Globo, Renata caiu no choro e lamentou a saída da amiga.

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 31, a bailarina fez um breve desabafo com Maike a respeito da situação. "Não é possível, não é possível, não é possível que eu esteja errada. Não é possível que a gente esteja errado. Não é possível", declarou a sister.

"É isso que me deixa triste. O que foi que a Eva fez para alguém aqui? Eu não desconsidero as coisas que a gente viveu aqui dentro... Mas da Del [Delma]... Eu não entendo", continuou Renata. Bastante abalada, a bailarina revelou temer que sua participação na Vitrine do Seu Fifi possa ter motivado a eliminação de Eva.

Em seguida, a a sister recordou alguns comentários de Delma sobre Eva que foram revelados pelo 'RoBBB Seu Fifi'. "O que a Eva fez para a Delma? A Delma fala mal da gente... Eu só fiz confrontar ela sobre as coisas... O tanto de coisa que ela falou no Sincerão", lamentou.

"Isso que faz eu me questionar: será que eu fiz alguma coisa que fez ela sair? Daqui a pouco se eu for para o paredão, eu saio também? Não sei, não sei. Estou cansada", completou Renata, por fim.

Vale lembrar que Eva deixou o BBB 25 com 51,35% dos votos do público após enfrentar o paredão contra Delma e Vinicius.

Renata chora e faz desabafo com aliados: "Não sei mais de nada! Tô cansada." #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/dzWdpCwOXF — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2025

Vinicius se choca com acusação de sister

Clima tenso entre os brothers! Após a formação do 12º paredão, alguns participantes se reuniram para conversar sobre os próximos passos do jogo. Vinicius, que está na berlinda da semana, repercutiu o discurso de defesa de Vilma durante a edição ao vivo de domingo, 30.

Em conversa com outros colegas, o emparedado mencionou o momento em que a mãe de Diogo Almeida afirmou que o baiano a teria chamado de 'velha sonsa'. "Gente, estou chocado. [...] Quando foi que eu chamei ela de velha sonsa?", iniciou Vinicius; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Vitória Strada reclama de brother e dispara: 'Decidi que eu não vou'