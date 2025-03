BBB 25: Diego Hypolito aconselha Renata após eliminação de Eva

Diego Hypolito abraçou Renata e aconselhou a bailarina após a eliminação de Eva. A fisioterapeuta saiu do BBB 25 com 51,35% dos votos

Na manhã desta segunda-feira, 31, Diego Hypolito encontrou Renata na cozinha da casa do BBB 25 e deu um abraçado apertado na bailarina, que está bastante chateada após a eliminação de Eva do reality show.

Durante o abraço, o ginasta aproveitou para dar dar seu apoio a sister. "Um abraço do fundo do meu coração, dizer que você é muito forte... Você vai colher muitos frutos, tá?", afirmou o irmão de Daniele Hypolito.

O brother, então, deixou um conselho: "Sofre o luto, que tem que sofrer, mas depois volta com a garra que você tem... Você voltou daquele quarto de vidro como uma guerreira. Não perde essa sua guerreira", ressaltou. "Obrigada", disse Renata após ouvir as palavras do ex-atleta.

Vale lembrar que Eva deixou o BBB 25 com 51,35% dos votos do público após enfrentar Delma e Vinícius no paredão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Renata chora ao lamentar eliminação de Eva

A eliminação de Eva do BBB 25 na noite de domingo, 30, mexeu bastante com alguns brothers. Assim que a sister deixou o confinamento da TV Globo, Renata caiu no choro e lamentou a saída da amiga. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 31, a bailarina fez um breve desabafo com Maike a respeito da situação.

"Não é possível, não é possível, não é possível que eu esteja errada. Não é possível que a gente esteja errado. Não é possível", declarou a sister. "É isso que me deixa triste. O que foi que a Eva fez para alguém aqui? Eu não desconsidero as coisas que a gente viveu aqui dentro... Mas da Del [Delma]... Eu não entendo", continuou Renata. Bastante abalada, a bailarina revelou temer que sua participação na Vitrine do Seu Fifi possa ter motivado a eliminação de Eva. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Renata puxa a orelha dos gêmeos João Pedro e João Gabriel