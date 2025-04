BBB 25: Vitória Strada compara Diego Hypolito com personagem do Shrek

Após ser escolhido por João Gabriel para o Castigo do Monstro, a fantasia de Diego Hypolito lembrou Vitória Strada e internautas de um personagem de Shrek

Na tarde desta sexta-feira, 4, após vencer a Prova do Anjo, o salva-vidas de rodeio João Gabriel escolheu Diego Hypolito para cumprir o Castigo do Monstro. O ginasta vestiu uma fantasia que chamou atenção e levou a atriz Vitória Strada, junto com internautas, a compará-lo a um personagem do filme Shrek, o Lord Farquaad.

"Ele não está parecendo aquele rei do Shrek, que tem um cabeção e o cabelo assim? Com a carinha emburrada, então" , Vitória comentou com Daniele Hypolito e ainda sugeriu que Diego usasse maquiagem, mas ele recusou a proposta.

O ginasta permanece em silêncio e se senta à mesa da cozinha, de cabeça baixa. A atriz, então, elogia o amigo: "Você está maravilhoso".

Os internautas comentaram: “Diego com a fantasia do monstro está a mistura do Lord Farquaad e do filho da fada do filme do Shrek”. Outro usuário acrescentou: “A diferença é que o cabelo do rei do Shrek é preto”.

Confira a comparação do ginasta com o personagem de Shrek:

Irmãos Hypolito se estranham

Na manhã desta sexta-feira, 4, Daniele Hypolito e Diego Hypolito acabaram se estranhando enquanto conversavam sobre as compras do mercado.

Na ocasião, os irmãos estavam debatendo com Vitória Strada, líder da semana, quais itens seriam necessários repor. Daniele, então, sugeriu que os colegas de confinamento incluíssem sal na lista, mas o ex-ginasta e a atriz informaram que precisaria.

Em seguida, Diego Hypolito e Vitória caíram na risada enquanto Daniele seguiu falando sobre a lista de compras. Incomodada com a postura dos dois, a ex-ginasta levantou-se da cadeira e caminhou até outro cômodo da casa.

