Diogo Almeida pede ajuda para salvar Vilma do paredão: 'Sempre foi o sonho'

Nas redes sociais, o ator Diogo Almeida gravou um vídeo pedindo ajuda dos seguidores para a mãe, Vilma, escapar do paredão do BBB 25

Diogo Almeida usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 31, para pedir ajuda dos seguidores para que sua mãe não seja eliminada do BBB 25. Vilma enfrenta Diego Hypolito e Vinícius no 12º paredão do BBB 25.

O ator postou um vídeo em seu perfil e pediu para que os fãs votem para que Vinícius seja o eliminado do reality show da TV Globo. "Oi, pessoal. A Vilmoca está no paredão e eu conto com a torcida de vocês. Lembre-se que o voto único é muito importante e dessa vez é fora Vinícius. Vamos votar muito, muito mesmo. Obrigado", disse ele no vídeo.

"O #BBB25 sempre foi o sonho da Vilmoca e ela precisa do nosso apoio para continuar vivendo esse sonho. Fica Vilmoca! Vamos votar bastante #ForaVinicius no GShow", escreveu o artista na legenda.

Diogo Almeida, vale lembrar, foi eliminado no sexto paredão do BBB 25. O ator, está na nova edição da Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, e revelou como convidou a mãe para encarar o confinamento no reality. "(...) Fiz uma chamada de vídeo com o meu pai e a minha mãe e falei: 'Tenho uma novidade para contar, vocês estão sozinhos em casa?', e eles estavam. Falei que aceitei entrar no BBB, e que tinha outra coisa, que tinha que entrar com alguém e que eu tinha pensado neles. Quando eu perguntei: 'O que vocês acham?', minha mãe já respondeu: 'Eu acho que tem que ser eu' [risos]...", detalhou o famoso.

Confira:

Vilma critica jogo de rival

A madrugada desta segunda-feira, 31, foi bastante agitada dentro do BBB 25, da TV Globo. Vilma, que enfrenta o 12º paredão da temporada, se reuniu com Maike para conversar sobre o jogo dos demais adversários.

De acordo com o líder da semana, Diego Hypolito usa os mesmos argumentos em toda a dinâmica do Sincerão, ocorrida ao vivo nas noites de segunda-feira. Vilma, por sua vez, concordou com o comentário do colega e aproveitou o momento para criticar a postura de Delma, uma de suas rivais dentro do jogo. "Só senta, fuma e fala mal dos outros", declarou a mãe de Diogo Almeida. Confira a conversa completa!

