BBB 25: Diogo Almeida é eliminado no sexto paredão

Na noite desta terça-feira, 25, o ator Diogo Almeida foi eliminado do BBB 25, da Globo. Ele deixou o jogo no sexto paredão após enfrentar a berlinda contra Vitória Strada e Vilma.

Diogo recebeu 43,93% dos votos do público para deixar a casa. Vale lembrar que ele foi emparedado pelo Big Fone.

Ele entrou no Big Brother ao lado da mãe, Vilma, que segue no jogo.

Na noite deste domingo, 23, os brothers e sister formaram o sexto paredão do BBB 25, da Globo. A berlinda é disputada por Vitória Strada, Vilma e Diogo Almeida e um deles vai sair do jogo na terça-feira, 25.

A noite já começou com Diogo Almeida e Thamiris emparedados pelo Big Fone de sábado. Porém, Camilla tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, com o qual podia tirar alguém que estava no paredão pelo Big Fone e colocar outra pessoa na berlinda. Ela escolheu tirar a irmã, Thamiris, e colocar Dona Vilma, que é a mãe de Diogo.

Na sequência, o Anjo Guilherme imunizou a sogra Delma. “É meu alicerce lá fora e é minha força aqui. Ela tem um útero que é um pincel e fez a coisa mais bonita que é a minha esposa”, disse ele.

Então, o líder João Pedro indicou Vitória Strada. “Ela já esperava que eu ia colocar ela. Eu vejo o jogo dela e as atitudes dela aqui na casa. Ela não é uma jogadora de opinião, ela é maria vai com as outras. Eu não concordo com o jogo dela”, afirmou.

A mais votada da noite foi Camilla, que teve 7 votos. Por fim, Diogo, Camilla e Vilma disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e Camilla escapou da berlinda.