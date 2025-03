BBB 25: Emparedada, Vilma critica jogo de rival: 'Fala mal dos outros'

Em conversa com outro brother no BBB 25, Vilma detonou a postura de uma sister rival dentro do reality show

A madrugada desta segunda-feira, 31, foi bastante agitada dentro do BBB 25, da TV Globo. Vilma, que enfrenta o 12º paredão da temporada, se reuniu com Maike para conversar sobre o jogo dos demais adversários.

De acordo com o líder da semana, Diego Hypolito usa os mesmos argumentos em toda a dinâmica do Sincerão, ocorrida ao vivo nas noites de segunda-feira. "O Diego vai falar as mesmas coisas de sempre. Ele é o papagaio de pirata do Vinícius. Ele repete tudo o que o Vinícius fala no Sincerão pra mim", disparou o brother.

Vilma, por sua vez, concordou com o comentário do colega e aproveitou o momento para criticar a postura de Delma, uma de suas rivais dentro do jogo. "Só senta, fuma e fala mal dos outros", declarou a mãe de Diogo Almeida.

"Não é nem porque a pessoa fez um monte de coisa, porque ela não fez nada aqui dentro. Essa é a parte negativa. Ela é uma pessoa muito legal e engraçada. Às vezes o público simpatizou com ela por isso", opinou Maike, por fim.

Vale lembrar que Vilma enfrenta o paredão da semana contra Diego Hypolito e Vinicius. O brother eliminado deixará a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 1.

Vinicius se choca com acusação de sister

Clima tenso entre os brothers! Após a formação do 12º paredão, alguns participantes se reuniram para conversar sobre os próximos passos do jogo. Vinicius, que está na berlinda da semana, repercutiu o discurso de defesa de Vilma durante a edição ao vivo de domingo, 30.

Em conversa com outros colegas, o emparedado mencionou o momento em que a mãe de Diogo Almeida afirmou que o baiano a teria chamado de 'velha sonsa'. "Gente, estou chocado. [...] Quando foi que eu chamei ela de velha sonsa?", iniciou Vinicius; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Vinícius surpreende ao relevar conversa com sister: 'Lá fora'