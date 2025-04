Desabafo de Vinicius sobre bissexualidade no BBB 25 emociona Gil do Vigor

Após Vinicius desabafar sobre ser bissexual no BBB 25, Gil do Vigor se emocionou ao relembrar a própria história: "Tive coragem de me abrir"

Durante o Mais Você desta quinta-feira, 10, Ana Maria Braga e Gil do Vigor repercutiram um momento emocionante do BBB 25: o desabafo de Vinicius, que se assumiu bissexual em conversa com Guilherme e Joselma. A cena sensibilizou o ex-BBB, que não conteve as lágrimas ao relembrar sua própria trajetória até se assumir gay, ainda dentro do reality.

"Ele se emocionou e foi bem acolhido ali", observou Ana Maria ao comentar a cena. "Eu já fico aqui... Pega na gente", confessou o ex-BBB, emocionado.

"A dificuldade que as pessoas têm, quem é homossexual ou tem uma preferência diferente da maioria, não sei também se hoje em dia é maioria, não se pode dizer isso, mas a dificuldade de falar com a família, se colocar, agora tá mais fácil, né?", questionou a apresentadora.

Com propriedade, Gil ressaltou que, embora os tempos tenham mudado, ainda existe muito receio entre pessoas LGBTQIA+. "Eu acho que a gente está tendo muita representatividade, então está dando coragem para a gente falar, mas ainda tem um grupo grande de pessoas que tem esse medo, essa preocupação. Também tem muita coisa ligada com religião, religiosidade, 'ah, meu pai e minha mãe vêm de uma igreja', e já segue uma tradição, então fica aquele receio. É interessante, porque também tive coragem de me abrir dentro do Big Brother", relembrou o economista, que viveu um beijo marcante com Lucas Koka Penteado durante uma festa no programa.

Gil também revelou que não planejava se assumir no confinamento, mas que a experiência acabou sendo transformadora. "Não durou 24h. Eu também tinha muito receio, então entendo e sinto o que ele deve estar sentindo. Perguntaram para ele antes, e ele desconversou. E aí passou todo esse tempo e, na etapa final, ele decidiu falar. Ele fala que, se for para sair, ele quer sair livre", disse ele.

Ainda durante a conversa, Ana Maria elogiou a coragem e a sinceridade de Vinicius. "É como ele é de verdade. Que bonito foi. Ele foi acolhido pela Delma e pelo Gui", ressaltou, declarando apoio ao participante. "Ele, durante todo o BBB, ficou quieto, porque o pai e a mãe não sabiam. É difícil e foi corajoso de fazer isso publicamente. Vai ser bom, o pai e a mãe que têm um filho como esse, digno, maravilhoso, é motivo para se orgulhar", finalizou a artista.

Assista:

Que momento lindo ❤️ Ana Maria, Tati e Gil comentaram sobre o Vinícius ter assumido sua sexualidade na casa e se emocionaram muito 🥺 #BBB25#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/1b0Si9XuBR — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 10, 2025

Gil do Vigor no BBB 25

Na tarde de terça-feira, 01, os brothers tiveram um momento de relaxamento para reduzir a tensão do Paredão. Durante a ação especial na casa, que contou com a presença do ex-BBB Gil do Vigor, os participantes receberam itens para um dia de spa, como óleos essenciais e massageadores.

"Aproveitem, ainda mais quem está no Paredão, hoje é o dia de relaxar também porque é dia de muita tensão. Beijos, amo vocês", disse Gil.

Ele revelou que fica ansioso ao assistir ao programa e que tem muitas fofocas para contar aos brothers quando eles deixarem a casa.

"Está acabando, gente! Agora uma coisa legal é que esse Big está vigorando, vocês ficam aí, eu fico assistindo, eu fico nervoso, agoniado. Vocês mexem com o meu coração. Olha, quando vocês saírem vou fofocar tanto, vou fofocar tanto. Eu quero contar para vocês, tanta fofoca para contar, mulher. A gente está aqui do outro lado... Se eu pudesse, eu ficava aqui falando com vocês, mas eu não posso", comentou o ex-participante.

Gil brincou sobre sua vontade de participar de um momento de descontração na casa."Eu queria que um dia me chamassem para um banho de piscina, para dar uma relaxada. Eu gosto é da fofoca, mas deixa eu ir embora. Aproveitem, desfrutem que estamos vigorando", finalizou Gil, antes de se despedir.

