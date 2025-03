Diogo Almeida revela próximos passos com Aline após eliminação do BBB: 'Já tô com o contato'

Em entrevista durante a Ilha de CARAS, Diogo Almeida abriu intimidade ao relembrar relacionamento com Aline no BBB e revelou próximos passos

Aline Patriarca (32) é a mais recente eliminada do BBB 25 e já tem um compromisso marcado na agenda apertada de ex-BBB: reencontrar Diogo Almeida (40), com quem viveu um romance dentro do reality show. Em conversa com Fabricio Pellegrino durante a nova edição da Ilha de CARAS, Diogo relembra os momentos com a policial e revela próximos passos após a eliminação: "Já tô com o contato", conta.

Romance televisionado

Aline Patriarca e Diogo Almeida protagonizaram um dos romances mais comentados do BBB 25. Entre conversas sobre o jogo, momentos de cumplicidade e dúvidas sobre o impacto do relacionamento dentro do confinamento, os dois acabaram se aproximando.

Agora, com a saída de Aline do programa, surgem novas expectativas sobre o que pode acontecer entre eles fora da casa e o ex-BBB não guardou segredo dos fãs. Durante sua participação na Ilha de CARAS, Diogo comentou sobre o relacionamento com Aline e revelou que já tem o contato dela em mãos.

O ator destacou que, apesar do sentimento que surgiu dentro do jogo, algumas situações antes de sua saída do programa deixaram dúvidas em sua mente. "Saí da casa com um ponto de interrogação. Achei que era importante ter uma conversa com ela aqui fora, para entender melhor tudo o que vivemos lá dentro", declara.

Reencontro?

Segundo Diogo, ele pediu para a produção do programa intermediar o contato dele com Aline, que é a mais recente eliminada do reality, e já tem o contato da sister. No entanto, ele reconhece que o pós-BBB é um período intenso, cheio de compromissos e ajustes à nova realidade que demandam tempo.

"Sei como é essa saída do BBB, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente vai encontrar o melhor momento pra conversar", afirma.

O ator reforçou que a conversa será essencial para definir o futuro da relação: "Somos adultos e vamos trocar essa ideia de uma maneira bacana. Não dá pra prever nada, mas estou aberto para entender os sentimentos de ambos".

