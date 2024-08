Cezar Black abre as portas da sua mansão e confessa sobre valor: 'O BBB me proporcionou'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Cezar Black detalha sobre sua nova mansão e celebra oportunidades após encerrar trajetória no reality

Nesta semana, o influenciador e ex-BBB Cezar Black (36) abriu as portas de sua nova mansão. Nas redes sociais, ele compartilhou registros do seu imóvel luxoso que conta com um salão amplo, piscina e churrasqueira. Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebra essa nova conquista e faz confissão sobre o valor: "O BBB me proporcionou".

Cezar Black menciona que sua vida mudou após participar do Big Brother Brasil em 2023. As transformações foram tantas que ele conseguiu realizar o sonho da aquisição de sua casa própria. Black analisa que só foi possível comprar essa mansão com as oportunidades que abraçou após o reality.

"O BBB me proporcionou um pós-maravilhoso. Consegui trabalhar com grandes marcas e juntar um dinheiro que eu acho que nem trabalhando a vida inteira eu conseguiria. Eu já tinha uma vida estável, mas o BBB sem dúvidas foi determinante para essa nova conquista", revela.

A nova mansão do ex-BBB fica em Brasília, cidade que possui um dos metros quadrados mais caros do país. Ele é reservado e prefere não entrar em grandes detalhes com relação ao seu novo imóvel, mas declara: "Independente de ser uma mansão ou uma kitnet, a aquisição da casa própria acredito que é o sonho da maioria dos brasileiros".

"Sai de Salvador há 13 anos e de lá pra cá sempre morei em kitnets de no máximo 33m. Hoje comprar uma casa de quase 500m de área é quase que mágico. Estou imensamente realizado, principalmente de poder ter espaço para os pets correrem livremente", declara.

DA ENFERMAGEM AO BBB

Black já tinha uma carreira como enfermeiro antes de entrar no Big Brother Brasil, ele reforça seu carinho e amor pela profissão: "Sempre fui muito trabalhador e corri atrás dos meus objetivos. Quando me formei em enfermagem tinha o sonho de ser concursado. Estudei e fui nomeado em 05 concursos. Trabalhar sempre foi motivo de orgulho".

Depois do Big Brother Brasil, Cezar Black integrou o elenco de A Fazenda 15, só que ao contrário da casa mais vigiada do Brasil, a experiência não foi tão positiva, mas ele afirma que conseguiu superar as críticas que recebeu por conta do outro reality.

"Aproveitei bem as oportunidades que a vida me deu, virei uma pessoa pública, convivi com o amor e o ódio da internet, mas aos trancos e barrancos consegui me manter de pé. Hoje agradeço a Deus e as pessoas que torcem por minha felicidade por todo carinho que recebo e pela força que me dão", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CEZAR BLACK NAS REDES SOCIAIS: