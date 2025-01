BBB 25: Saiba qual dupla é a favorita para entrar no reality

Três duplas disputam o voto do público para apenas uma entrar no BBB 25. Veja quem está na frente nas enquetes online!

O BBB 25 começa nesta segunda-feira, 13, e os telespectadores já estão agitados com uma votação na internet. Isso porque três duplas disputam uma vaga no reality show e o anúncio oficial da vencedora será feita na edição ao vivo. Enquanto não chega a hora de saber quem conquistou o lugar no reality show, que tal saber qual é a dupla favorita nas enquetes? Confira abaixo:

As três duplas que disputam a vaga no BBB 25 são: Joselma e Guilherme (sogra e genro), Joseane e Cléber (mãe e filho) e Paula e Nicole (mãe e filha). De acordo com as enquetes dos sites Notícias da TV e Quem, a dupla Joselma e Guilherme está à frente e tem chance de ir para o confinamento. Porém, a enquete do site UOL mostrou que a disputa está acirrada entre Joselma e Guilherme e a dupla Paula e Nicole.

De acordo com o site Notícias da TV, o resultado parcial da enquete mostra que Joselma e Guilherme estão à frente com cerca de 45,36% dos votos. Enquanto isso, Joseane e Cléber apareceram com 43,32% dos votos. Por fim, Paula e Nicole estavam com 11,83% dos votos.

Segundo a enquete do site Quem, Guilherme e Joselma estavam com 45,76% dos votos, seguidos por Paula e Nicole e Joseane e Cléber.

Por fim, a enquete do site UOL apontou a disputa acirrada entre Guilherme e Joselma e Paula e Nicole. Durante o dia, genro e sogra estavam com 47,19% dos votos. Porém, no período da noite, mãe e filha passaram na frente com 45% dos votos.

Vale destacar que a única votação oficial é a que acontece no site Gshow. O resultado oficial da votação do público será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta segunda-feira, 13, durante a estreia do Big Brother Brasil.

