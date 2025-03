BBB 25: Gracyanne Barbosa perdeu a mão e pode ser a próxima eliminada do reality?

Entenda por que os últimos acontecimentos no BBB 25 contribuíram negativamente para o jogo de Gracyanne Barbosa

Assim que Gracyanne Barbosa (41) foi confirmada no elenco do BBB 25, da Globo, o nome da musa fitness foi bastante comentado pelos internautas. Muitos especulavam sobre o futuro da artista no jogo, inclusive, no começo, ela era tida como uma das favoritas para levar o prêmio milionário, mas agora isso está longe de ser realidade.

Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Gracyanne Barbosa já era assunto aqui fora e rendeu diversos memes. No começo, internautas faziam piada sobre a alimentação da musa fitness, que é acostumada a comer uma grande quantidade de ovos. Inclusive, ela mesma entrou na brincadeira.

Também, muitos especulavam como seria Gracyanne Barbosa no BBB 25 após as polêmicas envolvendo o término do relacionamento com o cantor Belo (50). Até então, a modelo era tida como uma das favoritas para levar o prêmio e sempre rendia assunto nas redes sociais, mas isso não se manteve por muito tempo.

PERDEU A MÃO?

Ao longo do reality, Gracyanne Barbosa começou a perder parte do apoio do público. Nas redes sociais, alguns internautas passaram a criticar o jogo da influenciadora digital no BBB 25. Onde muitos apontam que ela evita embates para não ser indicada ao paredão. Outros criticam que ela apenas fala mal dos participantes quando eles não estão por perto.

Internautas começaram a críticar o posicionamento de Gracyanne Barbosa. Nos últimos dias, viralizou uma foto da modelo em uma nota de três reias, ou seja, o meme faz uma alusão de que ela seria falsa com os outros participantes.

Alguns embates que Gracyanne Barbosa teve no BBB 25 repercutiram negativamente. O excesso de brigas com Diogo Almeida (40) foi algo bastante criticado pelo público e o desentendimento com Aline (32), uma das favoritas, também vem comprometendo a popularidade da artista.

SERÁ A PRÓXIMA ELIMINADA?

No jogo do BBB 25, as maiores aliadas de Gracyanne Barbosa eram Camilla (34) e Thamiris (33), as duas irmãs foram eliminadas com uma alta porcentagem de rejeição. Depois disso, no X, antigo Twitter, alguns usuários da rede afirmaram que ela será a próxima eliminada.

Ainda é cedo para afirmar e o jogo no BBB 25 muda bastante, mas se o jogo de Gracyanne Barbosa continuar da maneira que está, dificilmente a musa fitness conquistará o apoio que tinha do público, o que resta é esperar.

