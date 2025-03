BBB 25: Gracyanne Barbosa expõe arrependimento em conversa com Diego Hypolito

Gracyanne Barbosa conversou com Diego Hypolito após descobrir que o ginasta ficou chateado com as informações que Renata trouxe da Vitrine do Seu Fifi

Gracyanne Barbosa e Diego Hypolito conversaram na tarde desta sexta-feira, 14, após Renata revelar para o ginasta e sua irmã, Daniele Hypolito, que a musa fitness falou mal deles no BBB 25 várias vezes. A bailarina soube da informação através dos familiares dos ex-atletas, quando estava na Vitrine do Seu Fifi.

Após ter conversado a Daniele na academia e justificado a situação, a empresária decidiu esclarecer o ocorrido com o brother, que ficou bastante chateado com a descoberta. Ela pontou que foi questionada por outros participantes sobre o comportamento do ginasta e que algumas vezes chegou a ter dúvidas sobre ele.

"Com certeza eu devo ter falado coisas, não sei se eu falei mal de você, eu acredito que não, mas eu tive muitas dúvidas. Algumas eu tirei com você, algumas com a Dani e outras eu precisei ver com o tempo a sua postura (...). Eu demorei muito pra acreditar. Tinham coisas que eu não acreditava mesmo que eram verdade, eu precisei de tempo pra ver. O que eu me arrependo é de não ter te questionado , porque você sempre me deu liberdade pra falar (...)", começou a sister.

"Eu conheci um Diego super forte lá de fora, eu não sabia das suas fragilidades, tive que ver isso com o passar do tempo. Acredito que por isso que o Edson (irmão) foi lá falar com você. Fiquei muito triste comigo por não ter sido honesta de uma vez com você. Entendo que quebrou uma coisa entre a nossa amizade, mas espero que quando você saia você assista e veja todas as minhas falas, os momentos que eu tive dúvidas, que eu tirei dúvidas e os momentos que eu me arrependi. Eu conheço poucas pessoas genuinamente boas, pouquíssimas, então eu sempre duvido do caráter das pessoas, sempre...", acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Após ouvir a sister, Diego confessou que ficou chateado com o que ficou sabendo. "Eu fiquei muito triste. Porque meu irmão nunca... Sabe qual a possibilidade do meu irmão sair e fazer o que ele fez? Inexistente (...). Meu irmão não se envolve nessas coisas, se ele fez isso é porque, com certeza, pegou muito... Você imagina minha família vendo... Porque você vai ver que eu nunca falei de você", ressaltou.

"Aqui dentro eu não espero que você me desculpe ou nada disso. Eu entendo que o jogo muda para você, entendo tudo isso. Mas lá fora, eu acredito que você vai assistir e vai entender", disse Gracyanne. "Eu estou bem triste, Gra. Não vou mentir para você não", respondeu o brother. "Eu sei, eu também estou bem triste comigo", falou a sister.

💬 Gracyanne Barbosa para Diego Hypolito: "Aqui dentro eu não espero que você me desculpe ou nada disso" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/z1LN7dqTjV — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2025

Diego Hypolito desabafa com a irmã sobre Gracyanne Barbosa

Daniele e Diego Hypolito conversaram na tarde desta quinta-feira, 14, sobre as informações que receberam de Renata após a sister participar da dinâmica Vitrine do Seu Fifi. A bailarina contou que os familiares dos ginastas pediram para eles ficaram atentos com Gracyanne Barbosa, pois a musa fitness "fala mal deles todos os dias".

"Estou me sentindo um idiota. A sensação que eu tenho é que os conselhos que dei para Vitória, fiz o contrário para mim. O Fifi mostrou, a Aline já tinha me falado uma coisa, já tinham acontecido diversas coisas para observar (...)", lamentou. Veja o desabafo completo!

Leia também: BBB 25: Delma detona comportamento de sister: 'Veneno nos olhos'