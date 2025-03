BBB 25: Camilla lamenta falta de oportunidades após reality show: 'Não sou um corpo padrão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camilla Maia esclarece que não recebeu muitas oportunidades publicitárias após ser eliminada do BBB 25

Fora da casa mais vigiada do Brasil há menos de uma semana, Camilla Maia (34) foi surpreendida com sua vida virada de cabeça para baixo ao ser eliminada do BBB 25. Com expectativas de que teria mais oportunidades de trabalho, incluindo parcerias publicitárias, após deixar o reality show da Globo, a ex-sister precisou lidar com uma frustração. Em entrevista à CARAS Brasil, a trancista confessou que recebeu "nãos" de marcas e analisou os motivos para ter recebido um tratamento diferente de outros eliminados.

"Quando vi a porcentagem da minha eliminação, achei que o Brasil inteiro me odiava. Tive medo até de sair de casa. Mas, quando finalmente saí para trabalhar na sexta, fui surpreendida por um carinho enorme das pessoas na rua. Isso me deu um alívio e me mostrou que as redes sociais nem sempre refletem a realidade. Acho que a minha porcentagem pesa para algumas marcas, porque elas acabam associando a uma imagem negativa. Mas, felizmente, estou tendo um retorno positivo do público e quero mostrar quem realmente sou, contar minha história", celebrou.

"Outro ponto é que eu não sou um corpo padrão, e o mercado publicitário, apesar de estar mudando, ainda tem barreiras. Representatividade importa, e quero fazer parte dessa mudança, abrir portas para outras mulheres que também não se enxergam nos padrões impostos. Sei que não é um caminho fácil, mas estou aqui, pronta para trabalhar e construir minha trajetória. Como o Tadeu disse, a força está sempre comigo, inclusive, tatuada no meu corpo!", relembrou.

Camilla Maia foi eliminada do reality show da Globo no dia 4 de fevereiro, em pleno Carnaval do Brasil. Para tornar sua saída da casa mais vigiada do Brasil, a equipe da sister tentou inseri-la nos desfiles pelos camarotes, mas não conseguiram um retorno positivo: "A Sapucaí é um sonho para mim! Sou completamente apaixonada pelo Carnaval. Sempre trabalhei muito nessa época como trancista, então nem sempre dava para curtir como gostaria".

"Minha equipe até me avisou que tinha um convite para eu ir no dia da minha eliminação, mas, infelizmente, era impossível encaixar na agenda. Tinha esperança de conseguir ir ao Desfile das Campeãs, mas essa oportunidade acabou não surgindo. É claro que ouvir alguns 'nãos' logo na primeira semana é frustrante, mas estou com a cabeça aberta e pronta para fazer acontecer", reforçou.

Com a correria após a eliminação do BBB 25, Camilla Maia ainda está organizando sua rotina pessoal e profissional. "Nossa, eu só consegui parar pela primeira vez no sábado! A agenda da Globo depois da eliminação é superintensa, então ainda não tinha conseguido um tempinho só para mim. No sábado, eu finalmente fiquei em casa, aproveitei os meninos, brincamos, conversamos, fomos à praia… Foi especial, porque antes, trabalhando de domingo a domingo, quase não tinha esses momentos com eles", disse.

"Estou doida para voltar a trabalhar, mas agora quero conciliar melhor com a minha rotina como mãe. Ainda faz menos de uma semana que saí do programa, então estou aberta a todas as oportunidades que surgirem. Até agora, nada concreto, mas sigo confiante!", concluiu.

