BBB 25: Eva desabafa sobre conflito com brother: 'Foi grosseiro'

Em conversa com Renata, a sister Eva relatou chateação com o comportamento de um brother dentro do BBB 25; entenda o que aconteceu

Clima tenso entre os brothers! Na manhã desta quinta-feira, 20, Eva conversou com Renata a respeito do conflito recente que teve com João Pedro. Durante o bate-papo, a sister afirmou que o colega de confinamento tem sido 'grosso' em suas falas.

"Eu senti que eles, nem tanto o [João] Gabriel, mas o João Pedro está bem armado. Pode ser uma impressão minha, mas, ontem, achei ele bem grosso, mas não dei corda, porque agora vai ser assim. Não vou ficar [ falando]: 'Estou chateada, estou magoada'. Isso me atrapalha aqui dentro", desabafou a bailarina.

"[João Pedro] Viaja por umas coisas que não existem, que cria na cabeça. Eu entendo que é mais novo, que é imaturo para algumas coisas. Aí eu resolvi que eu não posso ficar me importando com esses comportamentos, entendeu? Porque, senão, isso vai ficar me desgastando, e eu não quero. Tanto que, ontem, eu vi que ele foi grosseiro. [...] Fiquei chateada? Fiquei, mas não vou mais me preocupar com esse tipo de coisa", continuou Eva.

A sister seguiu explicando que nunca mudou seu jeito, mas que os irmãos gêmeos passaram a se incomodar com suas brincadeiras e risadas. "Naquele dia, ali, que eu estava rindo do Maike, [...] o Maike estava rindo junto, é nosso jeito, e eles se incomodaram", declarou a bailarina.

Vale lembrar que, durante a madrugada, João Pedro revelou para Renata que não confia mais em Eva. "Ela é debochada, ela força risada comigo e com meu irmão", disse o brother, na ocasião.

Eva desabafa sobre João Pedro e João Gabriel com Renata



💬 "Pode ser uma impressão minha, mas ontem achei ele [João Pedro] bem grosso" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/SrDGPXRf1e — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2025

João Pedro ameaça apertar o botão de desistência

O brother João Pedro ficou abalado após um atrito com Eva durante a festa do líder Guilherme no BBB 25, da Globo. Tanto que ele cogitou a possibilidade de apertar o botão da desistência para sair do reality show.

O rapaz não gostou de ver Eva fazendo brincadeiras com ele e ficou magoado, mas não quis expressar seus sentimentos. Em uma conversa com Delma, ele desabafou: “Vou contar, não, senão vou acabar apertando o botão”.

Então, Delma disse para ele não apertar o botão e ele disse que não iria tomar a decisão radical. "Vou apertar não, mas ele [João Gabriel] viu um trem que… Já faz uns dias que a gente está grilado com isso", desabafou.

