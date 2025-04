BBB 25: Daniele e Diego Hypolito trocam farpas: 'Não estou com paciência'

Os irmãos Daniele e Diego Hypolito se estranharam no BBB 25 após a ex-ginasta relatar incômodo com uma atitude do brother

Diego Hypolito e Daniele Hypolito - Foto: Reprodução / TV Globo