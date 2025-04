BBB 25: Saiba quem venceu a prova do anjo de hoje

Participantes do BBB 25, da Globo, disputam a Prova do Anjo, que dá o poder autoimune para o campeão. Saiba quem venceu

Nesta sexta-feira, 4, os participantes do BBB 25, da Globo, realizaram mais uma Prova do Anjo e o campeão foi João Gabriel. Saiba como foi a dinâmica:

Na prova, os brothers foram divididos em duplas e tiveram que percorrer um circuito no provódromo. A dupla vencedora foi quem fez o caminho todo em menos tempo. Nesta primeira etapa, João Gabriel e Vinicius venceram e foram para a etapa final.

Na segunda etapa, João Gabriel e Vinicius tiveram que escolher cartões numerados em busca do cartão premiado. O vencedor foi João Gabriel, que está imune ao paredão da rodada . Para o Castigo do Monstro, ele indicou o ginasta Diego Hypolito .

A formação do 13º paredão acontece na noite desta sexta-feira, 4, durante o programa ao vivo. Os brothers formam um paredão triplo da seguinte forma: o líder indica um pessoa, o segundo e o terceiro colocados da prova do líder indicam uma pessoa e a casa vota em uma pessoa.

João Gabriel é o novo anjo do BBB 25 - Foto: Globo/ Fabio Rocha

Relembre como foi a prova do líder da rodada

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Vitória Strada se tornou a nova líder do BBB 25, da Globo. Ela foi a participante que teve o melhor desempenho na prova do líder que exigiu memória dos participantes.

Na prova, os brothers e sisters tiveram que memorizar os looks de manequins e montar os modelitos com as peças que estavam em um closet. Cada um ficou dentro de um closet e podiam ver o gabarito quantas vezes achassem necessário. A competição foi feita com os participantes divididos em trios e o vencedor de cada trio foi classificado para a final.

Na final, Delma, Vitória Strada e Maike disputaram uns contra os outros e Vitória foi a campeã da prova.

Logo depois da prova, Vitória colocou Renata, João Pedro e João Gabriel na Mira do Líder.

