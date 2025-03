BBB 25: Vitória explica saída do Quarto Nordeste: ‘Eu precisei fazer isso’

No BBB 25, Thamiris pergunta para Vitória Strada sobre a mudança dela de quarto e a atriz explica sua visão sobre a atitude

A sister Thamiris criou coragem e perguntou para Vitória Strada sobre o motivo da atriz ter saído do Quarto Nordeste e ido para o Quarto Anos 50 no BBB 25, da Globo. A mudança aconteceu quando a atriz saiu do posto de líder no jogo. Sincera, Vitória disse que era uma atitude que precisava tomar após o atrito que teve com Thamiris e Camilla há alguns dias.

"Desde que a gente teve nossa discussão, eu já estava afastada da Gra e, consequentemente, de você. Tiveram muitos momentos em que fiquei pensando sobre isso, se eu continuava lá ou saía. Eu precisei fazer isso, sabe? Não foi fácil", afirmou ela.

Logo depois, Thamiris foi para o quarto e chorou. Enquanto isso, Vitória ficou na varanda e também chorou.

Maike tira Vitória Strada do alvo para o Paredão

Na manhã desta sexta-feira, 7, a oitava prova do líder chegou ao fim na casa do BBB 25 e Maike levou a melhor na disputa. Durante uma conversa com dona Vilma, ele falou sobre os seus possíveis alvos para a dinâmica Na Mira do Líder.

Os dois especularam se, nesta semana, o Líder vai ter que escolher cinco participantes para colocar no alvo. Em seguida, Vilma quer saber se o paulista já tem cinco participantes em mente. Ele respondeu que sim, mas ressaltou que não pretende indicar Vitória Strada; confira mais detalhes!

