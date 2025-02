BBB 25: Camilla cita preocupação com 'cancelamento': 'Não é igual'

Em desabafo, a sister Camilla comentou sobre o receio de como um possível 'cancelamento' fora do BBB 25 pode afetar sua família

O desentendimento entre Camilla e Vitória Strada continua sendo um dos principais assuntos dentro do BBB 25. Logo após a dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 26, a trancista se reuniu com a irmã, Thamiris, para conversar sobre os últimos acontecimentos do jogo.

Ao longo do bate-papo, Camilla mencionou sua preocupação com o 'cancelamento' fora do reality show. De acordo com a sister, seu maior receio não envolve a opinião do público, e sim como isso pode afetar a família.

"Eu não tenho uma preocupação com o que o público vai achar, eu tenho uma preocupação em como os meus filhos vão ficar, como a minha mãe vai ficar. O cancelamento de uma pessoa preta não é igual ao cancelamento de uma pessoa branca", declarou a sister.

Na sequência, Camilla recordou seu desentendimento com Diogo Almeida e comparou com a situação envolvendo Vitória Strada. "Quando eu falei do Diogo aqui, as pessoas falavam o que pra mim? Que eu tinha que escutar o outro lado. Quando aconteceu o negócio da Vitória, todo mundo foi para o lado dela", disse ela.

"Vai me dando uma vontade tão grande de ir para o paredão, você não está entendendo", continuou a trancista. "Pra sair?", questionou Thamiris. "Real", respondeu Camilla. "Não pensa assim, não", pediu a irmã da sister, revelando que também fica preocupada com a situação.

Camilla apontou Vitória como Falsa no Sincerão.



Em sua justificativa, Milla relembrou a discussão que teve com Vitória após a última votação, mencionando que as palavras trocadas a deixaram travada e sem raciocínio.



Ela ainda explicou que não chamou Vitória no Sincerão passado…

Thamiris confessa surpresa com atitude de brother

Na noite de segunda-feira, 24, Aline, Camilla, Gracyanne Barbosa e Thamiris conversaram na varanda da casa do BBB 25 sobre Diogo Almeida. As sisters relembraram quando o ator atendeu o Big Fone e puxou a nutricionista para o paredão.

Durante o papo, Thamiris confessou para a policial militar, que vive um affair com o ator, que não imaginava que ele poderia indicá-la; confira detalhes!

