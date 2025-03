Ex-bailarina de Faustão, Natacha Horana será solta após 4 meses detida

A dançarina Natacha Horana, que é ex-bailarina do Domingão do Faustão, conquista a liberdade após ficar detida pela justiça

A dançarina Natacha Horana, que é ex-bailarina do programa Domingão do Faustão, teve a ordem de prisão revogada pela Justiça do Rio Grande do Norte. De acordo com o Portal Leo Dias, ela estava detida desde dezembro de 2024 em uma investigação sobre lavagem de dinheiro.

Agora, a defesa dela conseguiu um resultado positivo na justiça, que decretou a falta de indícios para mantê-la presa. Ela estava detida na penitenciária de Franco da Rocha, em São Paulo, e deve sair do local nesta sexta-feira, 28. O processo ainda continuará em andamento até a sentença.

“Os advogados da modelo e bailarina Natacha Horana celebram a revogação da sua prisão e a restituição de sua liberdade. Apesar da demora excessiva, a Justiça reconhecendo a inexistência de indícios para vinculá-la aos fatos investigados, determinou sua soltura também pela ausência de razões para a manutenção da prisão preventiva. O processo seguirá seu curso e a defesa tem plena convicção que, ao final, ela será inocentada das imputações que lhe recaem", informaram os representantes dela ao Portal Leo Dias.

A ordem de soltura de Natacha veio junto com obrigações que ela deve cumprir, como comparecer mensalmente em juízo, não pode sair do país e não pode fazer contato com os outros investigados no caso.

Natacha foi presa pela Polícia Civil em uma investigação que envolve 17 pessoas em um caso de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e participação em organização criminosa. Na operação a polícia deteve computadores, joias, documentos e carros, e bloqueou R$ 2,2 bilhões em bens dos investigados. O caso é investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN).