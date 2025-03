Carlinhos Maia relata perseguição de 'fãs' em sua casa: 'Crime'

O influenciador Carlinhos Maia informou que a perseguição de 'admiradores' ultrapassou limites e acionará a polícia caso continuem

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 27, para conversar com o público a respeito de um assunto importante. Em seu perfil oficial, o humorista revelou que alguns ‘fãs’ estão invadindo sua privacidade ao persegui-lo em seu condomínio

O famoso explicou que isso já ocorreu anteriormente, no entanto, desta vez, os 'admiradores' ultrapassam os limites. Ao longo do relato, Carlinhos ressaltou que novos seguranças foram contratados e que recorrerá à polícia caso a perseguição continue acontecendo.

"Acabei de pedir para mais uma pessoa se retirar, porque senão iríamos chamar a polícia. Quando você fica toda hora perseguindo alguém, todos os dias na casa de alguém, isso já não é mais ser fã, seguidor e nem nada. Isso é ser stalker e é crime. Então, passa dos limites. Para que eu não tenha que expor e mostrar as imagens e tudo mais, vou pedir para essas pessoas que ficam todos os dias esperando a gente ou atrás da gente, que parem. Sério, é de verdade! Isso é doentio", iniciou ele.

"A gente é ser humano, a gente tem vida e precisa ter nossa privacidade e questões. Mas ficar esperando todo santo dia, fazer vídeos de casa, chamando nossa atenção de casa. E tem uma pessoa que todo mundo já sabe, toda a minha equipe já sabe, que passa dos limites na perseguição. Não é normal e nem natural. Tinham mais pessoas, mas a gente começou agora a ser mais incisivo", continuou.

Por fim, o influenciador digital revelou que já flagrou a pessoa em questão na portaria de sua casa em diversos horários, incluindo a madrugada. "Vim deixar claro e sou bem sincero. Chega de madrugada, a pessoa está na porta, chega de manhã e está na porta, chega de noite e… não. Vai trabalhar e vai fazer alguma coisa! A vida é além de ficar esperando alguém", concluiu Carlinhos Maia.

Carlinhos Maia celebra cura pai após luta contra o câncer

Recentemente, Carlinhos Maia dividiu com os seguidores uma ótima notícia a respeito do quadro de saúde do pai, Virgílio. Por meio das redes sociais, o famoso revelou que o patriarca da família está curado do câncer de pâncreas.

Virgílio recebeu o diagnóstico da doença em agosto de 2024 e imediatamente iniciou o tratamento com sessões de quimioterapia, que chegaram ao fim no dia 26 de fevereiro deste ano. Em um vídeo, Carlinhos celebrou a novidade e agradeceu o carinho e apoio do público que os acompanham; confira detalhes!

