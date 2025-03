Com os aliados temendo o próximo Paredão, Vilma tranquilizou Eva e Renata, garantindo que elas voltariam caso fossem para a berlinda

Na madrugada desta sexta-feira, 28, Maike, João Pedro, João Gabriel, Eva, Vilma e Renata conversaram sobre o próximo Paredão. Durante a conversa, o Líder comentou que, "infelizmente", as sisters provavelmente estarão na mira dos adversários. Vilma, no entanto, se mostrou confiante, acreditando que elas irão voltar caso sejam indicadas para a berlinda.

"Não tem como saber em quem eles vão, mas acho que [será] eu ou a Renata. Acho que eles não vão na dona Vilma", disse Eva. "Acho que não", declarou Maike. "Até porque ela foi nesse último. Tipo, eles votaram nela porque não tinha como opção nem eu e nem ela", relembrou a fisioterapeuta, apontando para Renata.

Na sequência, Vilma tranquilizou os aliados. "Mas, fiquem tranquilas. Se for uma de vocês ou eu mesma, não vou ficar nervosa, não. A gente vai voltar", garantiu.

Renata, João Gabriel e Maike concordam, e logo os aliados começam a rir da situação. "Fé esse quarto aqui tem", brincou Eva. "E garra", completou Maike.

Sisters revelam novos alvos após eliminação de Aline

A eliminação de Aline do BBB 25 marca o início de um novo ciclo no reality show da TV Globo! Durante a madrugada de quarta-feira, 26, as sisters Renata e Eva, adversárias diretas da ex-policial militar, conversaram sobre os próximos passos do jogo.

Com a saída de Aline, as participantes definiram estratégias e revelaram quais brothers rivais serão seus alvos daqui para frente. De acordo com Renata, caso ela ganhasse novamente a liderança, colocaria Delma ao paredão.

"Se hoje eu fosse líder, eu indicaria a Delma. Pra mim, é uma distribuição de ódio gratuito sem necessidade, sem explicação", declarou a bailarina. Eva, por sua vez, concordou com o ponto de vista da amiga: "[Delma] Não tem argumento", disse ela.

Em seguida, a sister afirmou que Vinicius é seu alvo para a próxima berlinda. "A minha prioridade de voto é o Vinícius, pelas coisas que ele fez comigo. E eu nunca voltei nele. [...] Ele xingou a dona Vilma", comentou Eva, por fim.

Na mira das bailarinas? 👀 Eva e Renata estão falando quem são os seus alvos agora. 🎯 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/A0BLInENAl — Multishow (@multishow) March 26, 2025

