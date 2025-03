Poliana Rocha revela motivo para não acompanhar Leonardo em todos os shows: 'Não tenho'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha falou em sua rede social sobre o motivo de ela não acompanhar o marido em shows

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social nesta sexta-feira, 28, para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, uma pessoa perguntou sobre o motivo de ela não acompanhar o marido em shows.

"Por que não acompanha o Léo em shows?", quis saber a pessoa. "Vou me programar para ir em alguns, porém não tenho disponibilidade de ir sempre, tenho minha vida", respondeu a avó de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de seis meses.

Storie de Poliana Rocha - Foto: Reprodução/Instagram

Ainda durane a interação, ela foi questionada sobre como superar as fases ruins de um casamento. "Como ter paciência com as fases ruins do casamento?", interrogou uma pessoa. "Mude a perspectiva. Lembre-se de que as fases difíceis são temporárias. Em vez de pensar que o casamento está 'ruim', veja como uma fase de aprendizado e crescimento!!! Outra coisa importante: evite reagir no calor do momento, lembre-se do propósito do casamento e nunca esqueça de cuidar do seu bem-estar!!!!", escreveu Poliana Rocha.

Poliana Rocha mostra foto fofíssima do neto

Mais cedo, Poliana compartilhou o registro do neto brincando e chamou a atenção com tanta fofura. Segurando uma banana de brinquedo, o bebê surgiu sorridente e olhando para a câmera. Sem blusa, o menino exibiu suas dobrinhas e deixou os seguidores da vovó babando com seu charme. Além disso, ele impressionou com a forte semelhança com o pai, Zé Felipe. "Precioso", escreveu a esposa do sertanejo Leonardo. Veja o clique!

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha postou uma foto de Zé Felipe com as filhas na escola e se emocionou a ver a postura dele sendo pai. A sogra de Virginia Fonseca então falou sobre ter lutado muito para construir uma família.

