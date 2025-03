Filho de Léa Garcia morre no RJ após ficar em estado grave no hospital

Morre Bida Nascimento, filho da atriz Léa Garcia, após ficar internado em um hospital no Rio de Janeiro: ‘Nos despedimos’

Filho da atriz Léa Garcia e do escritor e jornalista Abdias do Nascimento, o ator e músico Abdias Nascimento Filho, o Bida Nascimento, morreu, aos 71 anos, na quinta-feira, 27. Ele faleceu depois de ficar em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A morte dele foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, que é onde ele vivia. “Hoje nos despedimos com imenso pesar de Bida Nascimento, um artista talentoso e ser humano incrível que iluminou o Retiro dos Artistas com sua música e seu coração generoso”, informaram.

O Ministério da Cultura do Brasil também emitiu uma nota de pesar sobre a morte do ator e músico. "O Ministério da Cultura (MinC) manifesta profundo pesar pela morte do músico e ator Abdias Nascimento Filho, conhecido carinhosamente como Bida Nascimento, aos 71 anos, nesta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro. Filho da atriz Léa Garcia e do ativista, intelectual, escritor, jornalista e político Abdias do Nascimento, ele teve papel importante na preservação e difusão da cultura afro-brasileira. Seguindo os passos dos pais, Bida colaborou tanto para a música como para o teatro, ressaltando em seu trabalho, seja em peças nas quais atuou ou composições que escreveu, questões sociais e culturais, entre elas a luta contra o racismo. Neste momento de tristeza, o Ministério da Cultura manifesta sua solidariedade à família e amigos de Bida Nascimento e reconhece seu legado cultural", informaram.

A morte da atriz Léa Garcia

A atriz Léa Garcia faleceu em agosto de 2023, aos 90 anos. Ela estava no Rio Grande do Sul para acompanhar a 51ª Edição do Festival de Cinema de Gramado quando sofreu um infarto. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas já chegou lá sem vida.

"É com imenso pesar que a organização do Festival de Cinema de Gramado informa que a atriz Léa Garcia faleceu na madrugada de hoje (15), no hotel que estava hospedada em Gramado. A atriz receberia o troféu Oscarito na noite de hoje, ao lado de Laura Cardoso. De acordo com o Hospital Arcanjo São Miguel, a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio", informou a equipe do festival.

Leia também: Filho de Léa Garcia relembra conversa com a mãe antes de sua morte: 'Não sou dona de casa'